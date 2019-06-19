Бабкины рассекретили имя новорожденного сына

Новости шоу бизнеса: Имя мальчику супруги выбрали еще задолго до его появления на свет - оно пришло Снежане во сне.

Сергей и Снежана Бабкины, которые 18 июня снова стали родителями, дали новорожденному малышу необычное имя.

Об этом они рассказали "КП" в Украине".

"Четыре года назад мне приснился сон, что я плаваю. Вода – очень-очень чистая и глубокая. Нереальное воспоминание. Плыву, но не понимаю куда. В какой стороне берег – не знаю. И вдруг со дна начинают подниматься пузырьки воздуха. Кажется, это какое-то морское чудовище, кит или скат. Я пристально смотрю вниз, но глубина нереальная, дна совсем не видно", - вспоминает танцовщица.

"Стараюсь уплыть, но не получается, стою на месте. И тут выныривает из воды мальчик, уже взрослый, лет 8-9, такой весь белый-белый, и брови белые, и волосы, как ангел. А я и спрашиваю: "Кто ты?" А он говорит мне: "Я – твой". "Как тебя зовут?" - спрашиваю его. На что он мне отвечает: "Елисей". Я проснулась и сказала – у нас родится сын Елисей. Когда мы в интернете почитали, что означает это имя, первое, на что наткнулись - у Елисеев день ангела в июне. А это как раз наш месяц. Прям какая-то магия", - поделилась молодая мама.

Елисей появился на свет в одном и киевских роддомов, на родах Снежану поддерживал ее муж.

"Он с самого начала был намерен рожать со мной. Во-первых, я не заставляла и его спрашивала. На что он отвечал: "А как по-другому!" Во-вторых, считаю, что это не только женское дело. Каждый мужчина должен присутствовать на родах. Плохо ему, потеряет ли он сознание – все это лично меня не интересует", - отметила жена Бабкина.

Певец признался, что он невероятно счастлив. "Просто сказать, какой я сейчас счастливый, – это ничего не сказать, это уже другой уровень счастья, восприятия. Мы смеемся, плачем, опять смеемся! Мы так переживали и волновались, но все прошло прекрасно! Спасибо всем на этом свете: нашим ангелам-хранителям, нашим любимым, родным, всем, кто за нас переживал, кто думал о нас в это время, ждал вместе с нами: спасибо Энергии, Космосу, Вселенной!", - поделился эмоциями музыкант.

Сергей и Снежана Бабкины также воспитывают 12-летнего сына Артура и 8-летнюю Васелину. Также у музыканта есть сын Илья от первого брака.