Вупи Голдберг пристыдила Беллу Торн за откровенные фото

Новости шоу бизнеса: Не так давно хакеры взломали аккаунт Беллы Торн и шантажировали актрису тем, что опубликуют все ее откровенные фотографии, если она откажется платить.

Бывшей звезде Disney сейчас не позавидуешь. В ответ на это шантаж звезда сама слила снимки в сеть, за что ее осудила Вупи Голдберг.

Непростую ситуацию Беллы Торн обсудили ведущие дневного ток-шоу The View. 22-летней актрисе пришлось пойти на крайние меры, но Вупи Голдберг не оценила ее решение. Во время дискуссии с другими ведущими она уверенно заявила: "Если ты знаменит, мне все равно, сколько тебе лет. Ты просто не можешь фотографировать себя обнаженной. Как только ты сделаешь такой снимок, он попадет в облако, и любой хакер сможет до него добраться. Если кто-то все еще не в курсе, что в 2019 году существует такая проблема, то уж простите. Вы просто не можете такого делать".

Услышав подобное от некогда любимой актрисы, Белла не смогла промолчать и записала Вупи ответ. "Я так долго тебя любила, но, честно говоря, сейчас очень расстроена таким ответом на утечку моих фото. Неужели девушка не может отправить снимки своему парню? Мне как женщине теперь бояться ходить по собственному дому или пользоваться телефоном? Ты хочешь, чтобы наши женщины были такими?" — поинтересовалась звезда.

Торн явно не захотела понимать, о чем именно говорила Голдберг, что неудивительно. В отличие от своей бывшей коллеги Зендаи, звезда "Танцевальной лихорадки" после разрыва контрактов с Disney пустилась во все тяжкие: увеличила грудь, сменила имидж на более провокационный, прославилась вздорным характером и проблемами с наркозависимостью.