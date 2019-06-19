Джим Керри рассказал о том, почему отказывает фанатам в селфи

Новости шоу бизнеса: В недавнем интервью актер признался, что никогда не соглашается на селфи с фанатами, и объяснил почему.

Для тех, кто мечтал однажды сделать совместное фото с Джимом Керри, — не мечтайте.

В разговоре с изданием The Hollywood Reporter звезда фильма "Всегда говори да" признался, что просить у него общий снимок бесполезно.

"Я забросил это дело давным-давно. Я не считаю своей обязанностью попытку угодить всем и каждому. Не то чтобы я недоброжелателен к людям, но я охотнее поздороваюсь, расспрошу, кто вы и чем занимаетесь, чем соглашусь на селфи. Не хочу кривить лицо, чтобы потом фото попало в Instagram, давая людям ложное чувство актуальности. Все были помешаны на Стиве Джобсе, но я представляю его в аду, бегущим от демонов, желающих селфи", — рассказал Керри.

Вероятно, всплеск интереса к Джиму связан с его участием в экранизации популярной компьютерной игры "Соник". В фильме Керри сыграл злодея Айво Роботника, в образе которого зрители смогут увидеть актера 7 ноября 2019 года.

Кроме того, в начале года 56-летний Джим представил публике свою новую 34-летнюю возлюбленную Джинджер Гонзага, известную по фильмам "Третий лишний" и "Поженить Бэрри". Звездная пара вместе вышла на красную дорожку "Золотого глобуса".