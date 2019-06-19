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Гайтана растрогала сеть фото с подросшей дочкой
Гайтана растрогала сеть фото с подросшей дочкой

Гайтана растрогала сеть фото с подросшей дочкой

Гайтана растрогала сеть фото с подросшей дочкой
14:27 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 19 июня, Гайтана опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Гайтана опубликовала в своем Instagram новое фото с двухгодовалой малышкой.

Популярная украинская певица Гайтана, ставшая известной после исполнения хитов Самотня босса и Слідом за тобою, в последнее время выступает гораздо реже, чем того хотят ее фанаты. Все дело в том, что в 2017 году артистка стала мамой. Она родила очаровательную дочурку, которую назвала Сапфир-Николь. 27 июня девочка отметит двухлетие, а ее счастливая звездная мама не перестает делиться в социальных сетях своим счастьем, публикуя милые и трогательные фото с малышкой.

На фото артистка запечатлена вместе со своей двухлетней дочкой Сапфир-Николь. На фото мама и дочь сидят на кресле и веселятся. Ручки своей малышки Гайтана подняла вверх и девочка очень трогательно улыбается, глядя в камеру. 

 
 
 
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Доброе утро, друзья! #Gaitana #гайтана #мамаидочка #clothes @mums_mania #furniture @pradex_ua #photographer @yana.teplova

Публикация от GAITANA (@gaitanamusic)

"Джунгли зовут": Гайтана поразила фанатов сменой имиджа

"Доброе утро, друзья!" — написала под фото артистка.

Подписчики ответили любимой певице в комментариях: "Классные", "Красивые", "Какая красивая", "Ой, класс, лапочки", "Доброе утро из Днепра".

Отметим, что в 2016 году Гайтана рассталась со своих женихом Эдуардом Климом, с которым они прожили в гражданском браке 10 лет.

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Дети, Знаменитости, Фото, Певица, Гайтана, Артистка.
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