Гайтана растрогала сеть фото с подросшей дочкой

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 19 июня, Гайтана опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Гайтана опубликовала в своем Instagram новое фото с двухгодовалой малышкой.

Популярная украинская певица Гайтана, ставшая известной после исполнения хитов Самотня босса и Слідом за тобою, в последнее время выступает гораздо реже, чем того хотят ее фанаты. Все дело в том, что в 2017 году артистка стала мамой. Она родила очаровательную дочурку, которую назвала Сапфир-Николь. 27 июня девочка отметит двухлетие, а ее счастливая звездная мама не перестает делиться в социальных сетях своим счастьем, публикуя милые и трогательные фото с малышкой.

На фото артистка запечатлена вместе со своей двухлетней дочкой Сапфир-Николь. На фото мама и дочь сидят на кресле и веселятся. Ручки своей малышки Гайтана подняла вверх и девочка очень трогательно улыбается, глядя в камеру.

"Доброе утро, друзья!" — написала под фото артистка.

Подписчики ответили любимой певице в комментариях: "Классные", "Красивые", "Какая красивая", "Ой, класс, лапочки", "Доброе утро из Днепра".

Отметим, что в 2016 году Гайтана рассталась со своих женихом Эдуардом Климом, с которым они прожили в гражданском браке 10 лет.