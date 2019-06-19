Белая блуза и ничего лишнего: первая леди страны на официальной встречи в Берлине

Новости шоу бизнеса: Елена Зеленская продолжает покорять столицу Германии.

Пока президент Украины Владимир Зеленский продолжает посещать официальные мероприятия и вести переговоры с ключевыми лицами западных стран, первая леди страны, как принято, сопровождает своего мужа.

На каждой дипломатической встречи Елена Зеленская старается выглядеть безупречно, и ей это блестяще удается.

В этот раз супруга Владимира Зеленского покорила классическим образом - белым верхом и черным низом. Беспроигрышный вариант, как нам кажется.

"Встреча с Федеральным Президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и госпожой Эльке Бюденбендер в официальной резиденции, дворце "Bellevue", - прокомментировала встречу Елена Зеленская.

Первая леди Украины выбрала утонченный образ. Шелковая блузка с молочным оттенком, а также свободные черные брюки. Ее нежный наряд дополнили туфли-лодочки и небольшие, белые серьги.