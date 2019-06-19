Скачать
Среда, 19.06.2019
МИД обращает внимание следователей на роль Аксенова в катастрофе МН17
МИД обращает внимание следователей на роль Аксенова в катастрофе МН17
Кабмин вынуждено увеличил до 32 млн сумму аудита "Укроборонпрома"
Кабмин вынуждено увеличил до 32 млн сумму аудита "Укроборонпрома"
Роберт Морено возглавил сборную Испании
Роберт Морено возглавил сборную Испании
Белая блуза и ничего лишнего: первая леди страны на официальной встречи в Берлине
Белая блуза и ничего лишнего: первая леди страны на официальной встречи в Берлине

Маше Поляковой понадобилась скорая помощь: подписчики беспокоятся

Маше Поляковой понадобилась скорая помощь: подписчики беспокоятся
17:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На снимке в Instagram-Stories Маша лежала на носилках для перевозки больных.

Она не объяснила почему и для чего ей пришлось вызвать медиков, а лишь подписала фото: "А в скорой лежать удобно". Впоследствии временное фото она удалила из профиля.

Эта фотография изрядно смутила фанов девушки. Под ее постами в социальной сети они начали оставлять комментарии поддержки и беспокойства, и просили объяснить, что же случилось с девушкой. И ни дочь певицы, ни сама Оля Полякова не давали комментариев по этому поводу. Также эта информация вызвала бурный интерес в СМИ, а некоторые из них даже начали подозревать, что это просто неудачная шутка Маши.

Несколько позже, на своей странице в Instagram девушка выложила это же фото, где успокоила своих подписчиков, пояснив, что во время путешествия у нее случился дыхательный спазм из-за неудобного сидения в автобусе.

Гайтана растрогала сеть фото с подросшей дочкой

"Друзья, все хорошо, в поездке у меня случился дыхательный спазм из-за длительного сидения в автобусе в скрюченном виде", – поделилась Маша в Instagram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Скорая помощь, Оля Полякова, Маша Полякова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде
03 Елисеев: Зеленский прошел тест "классической дипломатии" в Париже и Берлине
04 Прогноз погоды на 19 июня: в Украине будет царить жара до +34°
05 Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Какие области получили самый качественный газ: статистика &quot;Укртрансгаза&quot;
Какие области получили самый качественный газ в мае
В Украине установилась аномальная для лета жара: синоптик назвала две причины
Аномальная жара в Украине: синоптик назвала причины
Погиб нардеп Тымчук: биография, комментарии коллег и последние новости о его смерти
Гибель нардепа Тымчука: биография погибшего
Звезда &quot;Великолепного века&quot; поделился трогательным фото со своим сыном
Звезда "Великолепного века" поделился трогательным фото со своим сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь