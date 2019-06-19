Маше Поляковой понадобилась скорая помощь: подписчики беспокоятся

Новости шоу бизнеса: На снимке в Instagram-Stories Маша лежала на носилках для перевозки больных.

Она не объяснила почему и для чего ей пришлось вызвать медиков, а лишь подписала фото: "А в скорой лежать удобно". Впоследствии временное фото она удалила из профиля.

Эта фотография изрядно смутила фанов девушки. Под ее постами в социальной сети они начали оставлять комментарии поддержки и беспокойства, и просили объяснить, что же случилось с девушкой. И ни дочь певицы, ни сама Оля Полякова не давали комментариев по этому поводу. Также эта информация вызвала бурный интерес в СМИ, а некоторые из них даже начали подозревать, что это просто неудачная шутка Маши.

Несколько позже, на своей странице в Instagram девушка выложила это же фото, где успокоила своих подписчиков, пояснив, что во время путешествия у нее случился дыхательный спазм из-за неудобного сидения в автобусе.

"Друзья, все хорошо, в поездке у меня случился дыхательный спазм из-за длительного сидения в автобусе в скрюченном виде", – поделилась Маша в Instagram.