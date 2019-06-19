Звезда "Великолепного века" поделился трогательным фото со своим сыном

Новости шоу бизнеса: Турецкий актер Бурак Озчивит 13 апреля стал отцом.

Популярный актер, известный своими запоминающимся ролями в таких сериалах как "Великолепный век", "Королек - птичка певчая", "Бесконечная любовь" наслаждается тихим семейный очагом.

На своей официальной странице в Instagram Бурак Озчивит опубликовал фото, на котором изображен маленький кулачок сынишки Карана в сравнении с кулаком актера.

"Мой сын", - просто прокомментировал трогательный снимок Бурак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Oğlum. Публикация от Burak Özçivit (@burakozcivit) 16 Июн 2019 в 10:18 PDT

Напомним, что турецкий актер женат на актрисе и модели Фахрийе Эвджен, с которой Бурак познакомился на съемках популярного сериала "Королек - птичка певчая". В нем пара играла влюбленных. Любовь они перенесли в реальную жизнь.