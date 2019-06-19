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Звезда "Великолепного века" поделился трогательным фото со своим сыном

Звезда "Великолепного века" поделился трогательным фото со своим сыном
18:22 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Турецкий актер Бурак Озчивит 13 апреля стал отцом.

Популярный актер, известный своими запоминающимся ролями в таких сериалах как "Великолепный век", "Королек - птичка певчая", "Бесконечная любовь" наслаждается тихим семейный очагом.

На своей официальной странице в Instagram Бурак Озчивит опубликовал фото, на котором изображен маленький кулачок сынишки Карана в сравнении с кулаком актера.

"Мой сын", - просто прокомментировал трогательный снимок Бурак.

 
 
 
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Oğlum.

Публикация от Burak Özçivit (@burakozcivit)

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Напомним, что турецкий актер женат на актрисе и модели Фахрийе Эвджен, с которой Бурак познакомился на съемках популярного сериала "Королек - птичка певчая". В нем пара играла влюбленных. Любовь они перенесли в реальную жизнь.

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Бурак Озчивит, Новое фото, Турецкий актер, Сын Каран.
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