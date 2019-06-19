Избранница Никиты Добрынина показала стройные ножки

Новости шоу бизнеса: 24 мая в эфире телеканала СТБ показали последний выпуск девятого сезона шоу Холостяк.

В финале Никита Добрынин выбрал Дашу Квиткову, с которой ему удалось построить самые теплые доверительные отношения в ходе проекта. На пост-шоу "Як вийти заміж" Никита и Даша появились вместе с сообщили всем фанатам радостную новость - они до сих пор вместе. Рассказали они и о сложностях отношений во время того, пока шоу еще шло по телевидению. Даша вынуждена была ходить везде с капюшоном на голове, а также не выдавать эмоций на публике.

Сегодня, 19 июня, Даша Квиткова опубликовала в своем Instagram новые фото. На них она показала, как изменилась ее фигура перед процедурой для похудения и до. Под снимками Даша рассказала про то, как она худеет и какие специальные методы использует для этого.

"Где пост про похудение!? А вот он. Решалась на него долго и занууууудно. Я не специалист по сбрасыванию веса и свой способ я не буду рекомендовать никому (если смотрели свидание в Египте, знаете о чем я). Первое, что вам нужно - это найти мотивацию. Я жутко ленивая, меня тяжело заставить сделать что либо. Я свою мотивацию нашла в лице Никиты и кайфую от этого. Второе - это регулярные тренировки и питание.

Я занимаюсь с тренером, которая выжимает из меня все соки. Сижу на солевой диете: пот и слезы (шучу, слез пока не было). Утром кушаем каши на воде с сухофруктами и хлебцы с авокадо, а после салаты с рыбой или мясом, фрукты и овощи тоже в рационе. Никита может кушать еще рис, гречку и яйца. Мы пьем много воды. Ну, Никита пьет, а я переодически, потому что пока мне сложно это дается. Третье - массажи. Я стала ходить на криолиполиз. Короче, я не особо верю в похудение от одного аппарата, без занятий спорта, правильного питания и тд, но эта штука какая-то магическая. Криолиполиз - это аппаратная методика, которая корректирует фигуру без операционных вмешательств, а только лишь под воздействием холода. Что поменялось? Мне помогло снять отек и вывело лишнюю воду. Ушло 3 см. Я долго решалась выставлять эти фото или нет, потому что вавка в голове медленно заживает", прокомментировала фото Даша.