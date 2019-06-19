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"До мельчайших деталей": герцоги Сассекские рассказали о подготовке к свадьбе
"До мельчайших деталей": герцоги Сассекские рассказали о подготовке к свадьбе

"До мельчайших деталей": герцоги Сассекские рассказали о подготовке к свадьбе

"До мельчайших деталей": герцоги Сассекские рассказали о подготовке к свадьбе
21:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Герцоги Сассекские крайне редко делятся хоть какими-то деталями частной жизни, однако на днях сделали исключение и рассказали о своей свадьбе.

Прошло больше, чем год со времени королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, однако это торжественное событие до сих пор привлекает внимание всего мира.

На днях в официальной резиденции британских монархов в Шотландии появилась особая выставка "Королевская свадьба: герцог и герцогиня Сассекские". Поэтому все посетители Холирудского дворца имеют возможность увидеть не только экспонаты, взятые с торжественного события, но и послушать комментарии самих супругов в знаковый для них день.

В аудиокниге принц Гарри и Меган Маркл эксклюзивно рассказывают о подготовке к церемонии. В частности, герцогиня Сассекская призналась, что до мелких деталей планировала свою свадьбу, поскольку понимала, что за ней будут следить миллионы людей во всем мире.

"Мы распланировали нашу свадьбу до мельчайших деталей. Мы понимали, насколько масштабным будет это событие, поэтому при принятии решений руководствовались личными, значимыми и интимными для нас моментами", - призналась Меган Маркл.

А вот принц Гарри решил поделиться с общественностью деталями по выбору своего наряда. Герцог Сассекский мог предстать на торжественной церемонии в классическом костюме, однако решил выбрать парадную униформу гвардейцев. Свой выбор принц Гарри согласовал со своей бабушкой - королевой Елизаветой II.

"В качестве свадебного наряда я с разрешения бабушки выбрал сюртук - униформу представителей гвардейской кавалерии Британской армии. Это один из моих любимых костюмов, поэтому мне очень повезло, что я смог одеть его в этот важный день", - рассказал принц Гарри.

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Что известно о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл?

Роскошная королевская свадьба состоялась 19 мая 2018 года в Виндзоре. Именно в этот день весь мир, затаив дыхание, наблюдал, как экс-актриса Меган Маркл выходит замуж за принца Гарри. Сразу после свадьбы пара получила королевский титул от королевы - герцоги Сассекские. Кроме этого, знаменитая американка получила в подарок свой фамильный герб, созданный специально по заказу Елизаветы II.

 
 
 
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Happy one year anniversary to Their Royal Highnesses, The Duke and Duchess of Sussex! Today marks the one year anniversary of the wedding of The Duke and Duchess of Sussex. Their Royal Highnesses exchanged vows at St George’s Chapel within the grounds of Windsor Castle on May 19th, 2018. The selected song “This Little Light of Mine” was chosen by the couple for their recessional. We hope you enjoy reliving this moment, and seeing some behind the scenes photos from this special day. A message from The Duke & Duchess: Thank you for all of the love and support from so many of you around the world. Each of you made this day even more meaningful. Photo credit: Chris Allerton/Joe Short (B&W); PA (color) ©️SussexRoyal (B&W images and video)

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

К алтарю Меган Маркл пошла в роскошном платье от креативного директора Givenchy Клэр Уэйт Келлер. На наряде невесты не было ни одного орнамента, украшений или кружева, что никак не повлияло на эффектность ее образа. Зато принц Гарри женился в традиционном сюртуке.

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Свадьба, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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