Неприятный инцидент: кортеж герцогов Кембриджских сбил невинную пенсионерку

Как сообщает The Guardian, инцидент произошел, когда герцоги Кембриджские ехали из Лондона в Виндзор. Там 17 июня состоялось знаковое событие для королевской семьи - церемония награждения Орденом Подвязки. Однако по дороге в замок полицейский на мотоцикле, который был участником кортежа Кейт Миддлтон и принца Уильяма, попал в ДТП.

По информации СМИ, мужчина нарушил правила дорожного движения и выехал на пешеходную дорожку. Полицейский сбил 83-летнюю британку Ирен Мэйор. Пенсионерка со сложными травмами попала в больницу.

"Женщина получила серьезные травмы и была доставлена в лондонскую больницу. Сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии. Мы расследуем обстоятельства этой аварии с участием полицейского, который сопровождал королевский кортеж", - рассказал представитель полиции.

Сами герцоги Кембриджские узнали об аварии только после того, как прибыли в Виндзорский замок. Принц Уильям и Кейт Миддлтон поспешили отреагировать на неприятный инцидент, который, по словам сестры Ирен Мэйор, мог привезти к ее смерти. Об этом родственница травмированной британки рассказала изданию The Sun. Королевская чета отправила пострадавшей цветы в госпиталь с пожеланиями скорейшего выздоровления. Не исключено, что Уильям и Кейт лично посетят пенсионерку.

