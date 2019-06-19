Скачать
Среда, 19.06.2019
МИД обращает внимание следователей на роль Аксенова в катастрофе МН17
МИД обращает внимание следователей на роль Аксенова в катастрофе МН17
В Лондоне призывают Москву к сотрудничеству по MH17
В Лондоне призывают Москву к сотрудничеству по MH17
Реал представил Менди на Сантьяго Бернабеу (Видео)
Реал представил Менди на Сантьяго Бернабеу (Видео)
Неприятный инцидент: кортеж герцогов Кембриджских сбил невинную пенсионерку
Неприятный инцидент: кортеж герцогов Кембриджских сбил невинную пенсионерку

Неприятный инцидент: кортеж герцогов Кембриджских сбил невинную пенсионерку

Неприятный инцидент: кортеж герцогов Кембриджских сбил невинную пенсионерку
18:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Мотоцикл со полицейским, который сопровождал принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил британскую пенсионерку.

Как сообщает The Guardian, инцидент произошел, когда герцоги Кембриджские ехали из Лондона в Виндзор. Там 17 июня состоялось знаковое событие для королевской семьи - церемония награждения Орденом Подвязки. Однако по дороге в замок полицейский на мотоцикле, который был участником кортежа Кейт Миддлтон и принца Уильяма, попал в ДТП.

По информации СМИ, мужчина нарушил правила дорожного движения и выехал на пешеходную дорожку. Полицейский сбил 83-летнюю британку Ирен Мэйор. Пенсионерка со сложными травмами попала в больницу.

"Женщина получила серьезные травмы и была доставлена в лондонскую больницу. Сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии. Мы расследуем обстоятельства этой аварии с участием полицейского, который сопровождал королевский кортеж", - рассказал представитель полиции.

Сами герцоги Кембриджские узнали об аварии только после того, как прибыли в Виндзорский замок. Принц Уильям и Кейт Миддлтон поспешили отреагировать на неприятный инцидент, который, по словам сестры Ирен Мэйор, мог привезти к ее смерти. Об этом родственница травмированной британки рассказала изданию The Sun. Королевская чета отправила пострадавшей цветы в госпиталь с пожеланиями скорейшего выздоровления. Не исключено, что Уильям и Кейт лично посетят пенсионерку.

Белая блуза и ничего лишнего: первая леди страны на официальной встречи в Берлине

"Герцог и герцогиня Кембриджские были глубоко обеспокоены и расстроены, узнав об этой аварии в понедельник днем. Супруги отправили пострадавшей свои наилучшие пожелания и будут поддерживать женщину и ее семью на всех этапах лечения", - говорится в официальном заявлении Кенсингтонского дворца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Кортеж, Королевская семья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде
03 Елисеев: Зеленский прошел тест "классической дипломатии" в Париже и Берлине
04 Прогноз погоды на 19 июня: в Украине будет царить жара до +34°
05 Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Какие области получили самый качественный газ: статистика &quot;Укртрансгаза&quot;
Какие области получили самый качественный газ в мае
В Украине установилась аномальная для лета жара: синоптик назвала две причины
Аномальная жара в Украине: синоптик назвала причины
Погиб нардеп Тымчук: биография, комментарии коллег и последние новости о его смерти
Гибель нардепа Тымчука: биография погибшего
Звезда &quot;Великолепного века&quot; поделился трогательным фото со своим сыном
Звезда "Великолепного века" поделился трогательным фото со своим сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь