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Роуз Макгоуэн: "Женщин учат быть худшими врагами друг другу"

Роуз Макгоуэн: "Женщин учат быть худшими врагами друг другу"
08:44 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Времена "Зачарованных", демонстрировавших женскую силу и единство, прошли.

А возможно, их вообще не существовало, во всяком случае, так предположила Роуз Макгоуэн, которая в недавнем интервью заявила, что женщины всегда ненавидели друг друга и в этом нет их вины.

В беседе с изданием Page Six 45-летняя актриса рассказала о страданиях, которые ей пришлось пережить не только по вине мужчин: "Это действительно трудно. Женщин учат быть худшими врагами друг другу. В этой индустрии от их рук я страдала немало. Они подставляли меня, говорили ужасные, ядовитые слова, которые застревали в моей голове и плохо влияли на мой рассудок".

Звезда "Зачарованных" была одной из тех, кто обвинил Харви Вайнштейна в насилии и сексуальных домогательствах. С тех пор Макгоуэн выступает за то, чтобы женщины взяли свою жизнь под контроль и стали могущественной единой силой. Но вместо этого они продолжают вредить друг другу, и все потому, что общество приучило их к этому. "Я думаю, что женщинам постоянно вбивают в голову мысль, что есть лишь одно место под солнцем, за которое нужно бороться. Но я всегда говорю, что это просто иллюзия", - заявила Роуз.

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У актрисы свой взгляд на многие вещи: в мае она объяснила журналистам, что ее скандальный образ на премии MTV был "политическим заявлением", а не попыткой привлечь к себе внимание: "У меня была причина надеть его. Это был мой первый публичный выход после изнасилования. Это напомнило мне Рассела Кроу в фильме "Гладиатор", когда его герой кричал толпе: "Вы еще не развлеклись?!". Вот почему я это сделала - я ответила на насилие".

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Феминизм, Американская актриса, Харви Вайнштейн, Роуз Макгоуэн.
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