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Vogue Korea: Кристен Стюарт появилась на обложке корейского номера

Vogue Korea: Кристен Стюарт появилась на обложке корейского номера
20:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В новой фотоистории, которая состоялась в Сеуле, Кристен примерила образы из новой коллекции Chanel Pre-Fall 2019.

Фотографом фэшн-съемки стал Beau Nelson, с которым звезда тоже сделала несколько селфи-снимков за кулисами работы.

Звездный hair-стилист Адирам Абергель признался, что все образы входят в последнюю коллекцию культового дизайнера и креативного директора бренда Chanel Карла Лагерфельда. Он умер 19 февраля в результате рака поджелудочной железы.

"Вся одежда, использованная при съемке этой фотосессии, из последней коллекции культового Карла Лагерфельда, который создал ее незадолго до того, как покинул нас. Для нас большая честь создавать образы с этой одеждой и видением Карла. Спасибо Кристен за то, что она всегда остается открытой и за то, что пригласила меня в это незабываемое путешествие", - говорится в сообщении Адирам.

 
 
 
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My @voguekorea cover with #kristenstewart wearing @chanelofficial photo by @hyeawonkang hair by @hairbyadir and makeup by me.

Публикация от Beau Nelson (@beau_nelson)

 
 
 
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#kristenstewart at #CHANELmetiersdarts #chanel hair by @hairbyadir makeup @beau_nelson styling @taraswennen

Публикация от Beau Nelson (@beau_nelson)

 
 
 
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@lindseybyrnes @hairbyadir and I with #kristenstewart

Публикация от Beau Nelson (@beau_nelson)

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Кристен Стюарт, Vogue, Американская актриса, Chanel Pre-Fall 2019.
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