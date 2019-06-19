Vogue Korea: Кристен Стюарт появилась на обложке корейского номера

Новости шоу бизнеса: В новой фотоистории, которая состоялась в Сеуле, Кристен примерила образы из новой коллекции Chanel Pre-Fall 2019.

Фотографом фэшн-съемки стал Beau Nelson, с которым звезда тоже сделала несколько селфи-снимков за кулисами работы.

Звездный hair-стилист Адирам Абергель признался, что все образы входят в последнюю коллекцию культового дизайнера и креативного директора бренда Chanel Карла Лагерфельда. Он умер 19 февраля в результате рака поджелудочной железы.

"Вся одежда, использованная при съемке этой фотосессии, из последней коллекции культового Карла Лагерфельда, который создал ее незадолго до того, как покинул нас. Для нас большая честь создавать образы с этой одеждой и видением Карла. Спасибо Кристен за то, что она всегда остается открытой и за то, что пригласила меня в это незабываемое путешествие", - говорится в сообщении Адирам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @lindseybyrnes @hairbyadir and I with #kristenstewart Публикация от Beau Nelson (@beau_nelson) 27 Май 2019 в 11:10 PDT

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