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Принц Уильям снял обручальное кольцо: в королевской семье назвали причину

Принц Уильям снял обручальное кольцо: в королевской семье назвали причину
09:14 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua

Новости шоу бизнеса: В очередной раз поклонники королевской семьи заговорили об этом в ходе последнего появления Уильяма на публике.

Внимательные жители Британии и поклонники королевской семьи обратили внимание на тот факт, что принц Уильям снял обручальное кольцо. Поговаривают, последний раз с кольцом на безымянном пальце его видели едва ли не в день свадьбы.

Как пишет Hollywood Life, журналисты поинтересовались у представителей королевской семьи, что же заставило принца снять кольцо. Причиной оказались некие "личные предпочтения" Уильяма.

Разговоры об руке принца без обручального кольца возникали в соцсетях уже неоднократно.

Обратившись с вопросом к представителям дворца, журналисты получили довольно краткий ответ: "Это личные предпочтения герцогов".

В Сети появилась архивная открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Получив такой ответ, некоторые пользователи соцсетей удивились таким "предпочтениям", некоторые же обрадовались, что речь не идет о конфликте принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Наряду с этим некоторые привели в пример младшего брата монаршей особы - принца Гарри. Со дня свадьбы молодой отец не снимает украшение, которым скрепил свои отношения с актрисой Меган Маркл.

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