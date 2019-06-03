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В Сети появилась архивная открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В Сети появилась архивная открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
14:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Снимок молодоженов Кейт Миддлтон и принца Уильяма был сделан перед туром в Канаду.

Один из официальных фотографов королевской семьи Великобритании обнародовал фотографию герцогов Кембриджских с 2011 года. 

Несколько месяцев назад Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали восьмую годовщину свадьбы. Традиционно после пышного празднования королевская пара отправилась в первый семейный тур. Летом 2011 года молодожены полетели в Канаду.

Да, перед туром в Канаду фотограф монаршей семьи Крис Джексон сделал для них официальную открытку. Сегодня, 3 июня, одной из первых фотографий Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнилось 9 лет. 

 
 
 
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flashback This day in 2011, 3rd June - A early summers day in Clarence House Gardens - Official Tour Portrait for Canada #Royalblue

Публикация от Chris Jackson (@chrisjacksongetty)

Элегантный наряд нежного оттенка: Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада

На фото герцогиня Кембриджская появилась с любимой укладкой, а также в ушах красовались бриллиантовые серьги, которые ей подарил муж.

Как сообщалось ранее, Только недавно герцогиня Кембриджская блистала по королевскому парку в цветочном платье британского бренда Erdem. В таком же наряде пришла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл родственница королевской семьи - герцогиня Кентская.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Знаменитости, Королевская семья, Архивный снимок.
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