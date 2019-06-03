В Сети появилась архивная открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Новости шоу бизнеса: Снимок молодоженов Кейт Миддлтон и принца Уильяма был сделан перед туром в Канаду.

Один из официальных фотографов королевской семьи Великобритании обнародовал фотографию герцогов Кембриджских с 2011 года.

Несколько месяцев назад Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали восьмую годовщину свадьбы. Традиционно после пышного празднования королевская пара отправилась в первый семейный тур. Летом 2011 года молодожены полетели в Канаду.

Да, перед туром в Канаду фотограф монаршей семьи Крис Джексон сделал для них официальную открытку. Сегодня, 3 июня, одной из первых фотографий Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнилось 9 лет.

На фото герцогиня Кембриджская появилась с любимой укладкой, а также в ушах красовались бриллиантовые серьги, которые ей подарил муж.

Как сообщалось ранее, Только недавно герцогиня Кембриджская блистала по королевскому парку в цветочном платье британского бренда Erdem. В таком же наряде пришла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл родственница королевской семьи - герцогиня Кентская.