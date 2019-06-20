Вакансия от студии "95 квартала": нужен человек с хрипотцой

Новости шоу бизнеса: Конкурс объявлен на официальном сайте студии.

Студия "Квартал 95" объявила конкурс на лучшего актера, который будет пародировать основателя студии, ныне действующего Президента Украины Владимира Зеленского.

"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины", - говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе может каждый, главное - продемонстрировать хриплый голос.

"Если вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, так что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации президента, присылайте свое видео по адресу: [email protected]", - добавляется в сообщении.

Лучшего "Зеленского" ожидает появление на концерте-съемке "Вечернего Квартала". Требования к конкурсному видео: хронометраж 1-3 минуты, горизонтальная съемка, четкая картинка и звук.

Напомним, действующий президент Украины Владимир Зеленский до второй тур выборов участвовал в концертах собственной студии "Квартал 95". После инаугурации он также выходил на сцену проекта "Лига смеха", чтобы поздравить зрителей и передать право вести программу своему коллеге Евгению Кошевому.