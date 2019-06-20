Украинская певица сбежала из Украины за океан

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 20 июня, ранним утром, в своем Instagram Злата Огневич опубликовала новое видео.

Украинская певица Злата Огневич отправилась покорять новые музыкальные горизонты.

Известная украинская певица Злата Огневич — настоящая любимица публики. Она активно ведет свои странички в социальных сетях, где делиться с подписчиками лайфхаками, высказывает реакцию на общественные и политические события в стране и мире, делится фото с путешествий и рассказывает о своей жизни. Поклонники никак не могут дождаться, когда Злата выйдет замуж и обзаведется потомством, а девушка тем временем упорно работает и говорит, что уже давно "замужем за своей работой".

На видео певица запечатлела своих коллег-музыкантов в международном аэропорту Борисполь возле Киева. Все участники записи стояли возле стойки регистрации, а Злата спрашивала у каждого, куда они собрались лететь.

"Куди летимо? Правильно! Канада", — написала артистка.

Подписчики пожелали певице удачного и легкого полета: "Златік, щасливої тобі дороги, бажаю добре добратися", "Хай щастить!", "А тезка то, юморист! Благополучного тура всей команде", "Неутомительного перелета", "Бажаю Вам классного туру. Канада по своєму чарівна. І звісно чекаємо різних гарних новин. Поки тебе нема, пригляну за країною, щоб все було добре".