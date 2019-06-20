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В семье Талы Калатай ожидается пополнение

В семье Талы Калатай ожидается пополнение
10:38 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: О скором пополнении в семье 37-летняя знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

Украинская телеведущая, актриса театра и кино Тала Калатай, которая недавно во второй раз вышла замуж, ждет ребенка.

Для телеведущей этот малыш станет третьим. Она также воспитывает двоих детей от первого брака - дочь Марию и сына Макара.

"Нас скоро будет больше! Трое! Трое детей, к этой цифре я все пытаюсь привыкнуть. Спасибо близким, что с пониманием относятся к моим страхам и переживаниям, что окружили меня невероятной заботой и любовью! Мои мудрые, любящие дети. Мой терпеливый, мудрый, любящий муж. Которому сейчас труднее всех.. начинать здесь все с нуля, имея большую семью и двух собак", - написала Тала. 

 
 
 
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Прошлым летом мне на парковке встретилась циганка, возникла из неоткуда сказала, что я скоро продам дом, который продаю, выйду второй раз замуж и рожу ребенка, даже пол сказала... я, конечно, не поверила, ответила - денег не дам и вообще, вы напугали мне детей( в машине была Маня с подружкой)... еще свидетелем этого "предсказания" была моя мама, которая тоже непонятно откуда там появилась)))) Я не верю в предсказания, тем более циганок ... И вообще, единственное, что меня в этом всем устраивало- это продажа дома, который мы около года пытались продать. Но замужество , ТРЕТИЙ ребенок нет, это уже не ко мне... В общем, забыла я об этом, пока не продался через два месяца дом... ну, это совпадение, естественно... А потом через время понеслось))))) Принять новую реальность мне все никак не моглось, ну никак... я человек, который действует по распланированому сценарию. Но у Вселенной были СВОИ планы))) Которые перевернули всю мою реальность. Я, таки, вышла замуж. Я вам скажу , не без удовольствия)) и да, нас скоро будет больше!!! ТРОЕ!!! ТРОЕ детей, к этой цифре я все пытаюсь привыкнуть. Спасибо близким , что с пониманием относятся к моим страхам и переживаниям, что окружили меня невероятной заботой и любовью!!! Мои мудрые, любящие дети. Мой терпеливый, мудрый, любящий муж. Которому сейчас труднее всех.. начинать здесь все с ноля, имея большую семью и двух собак Да, часть моих планов полетели в тар-тарары.. мимо прошли сьемки в нескольких кино-проектах, на осень тоже мало кто рискует приглашать)) по утрам вставать катастрофически сложно, спасибо коллегам за понимание... Но я знаю, что я самая счастливая в мире! И знаю, что Вселенной всегда видней. И что она меня учит дзену. Учит иногда останавливаться и просто дышать... ловить каждое мгновение и ценить каждый вдох... Это я к чему столько текста: " никогда не говорите никогда" Единственное, так и не пойму доверять ли предсказаниям))))) но у меня сбываются, блин)) Кстати, на той парковке бываю достаточно часто, а цыганку эту больше не видела больше ни разу) А то у меня есть ей шо сказать))) Фото by @m_masich Платья от любимой @zosya.yanishevska

Публикация от Tala Kalatay (@talakalatay)

Калатай также поделилась удивительной историей, связанной с цыганкой. По ее словам, второе замужество и третья беременность - "предсказание".

"Прошлым летом мне на парковке встретилась цыганка, возникла из неоткуда сказала, что я скоро продам дом, который продаю, выйду второй раз замуж и рожу ребенка, даже пол сказала", - поделилась телеведущая. 

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"Я не верю в предсказания, тем более цыганок ... И вообще, единственное, что меня в этом всем устраивало - это продажа дома, который мы около года пытались продать", - добавила Тала.

После разговора с цыганкой, Калатай забыла о ее словах и даже не вспоминала, когда продался дом. "Принять новую реальность мне все никак не моглось, ну никак... я человек, который действует по распланированному сценарию. Но у Вселенной были свои планы", - отметила она.

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Дети, Ребенок, Беременность, Знаменитости, Звезда, Тала Калатай, Телезвезда.
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