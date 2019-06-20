В семье Талы Калатай ожидается пополнение

Новости шоу бизнеса: О скором пополнении в семье 37-летняя знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

Украинская телеведущая, актриса театра и кино Тала Калатай, которая недавно во второй раз вышла замуж, ждет ребенка.

Для телеведущей этот малыш станет третьим. Она также воспитывает двоих детей от первого брака - дочь Марию и сына Макара.

"Нас скоро будет больше! Трое! Трое детей, к этой цифре я все пытаюсь привыкнуть. Спасибо близким, что с пониманием относятся к моим страхам и переживаниям, что окружили меня невероятной заботой и любовью! Мои мудрые, любящие дети. Мой терпеливый, мудрый, любящий муж. Которому сейчас труднее всех.. начинать здесь все с нуля, имея большую семью и двух собак", - написала Тала.

Калатай также поделилась удивительной историей, связанной с цыганкой. По ее словам, второе замужество и третья беременность - "предсказание".

"Прошлым летом мне на парковке встретилась цыганка, возникла из неоткуда сказала, что я скоро продам дом, который продаю, выйду второй раз замуж и рожу ребенка, даже пол сказала", - поделилась телеведущая.

"Я не верю в предсказания, тем более цыганок ... И вообще, единственное, что меня в этом всем устраивало - это продажа дома, который мы около года пытались продать", - добавила Тала.

После разговора с цыганкой, Калатай забыла о ее словах и даже не вспоминала, когда продался дом. "Принять новую реальность мне все никак не моглось, ну никак... я человек, который действует по распланированному сценарию. Но у Вселенной были свои планы", - отметила она.