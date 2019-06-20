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Стало известно, что Гарри Поттер всегда был влюблен в Драко Малфоя

Стало известно, что Гарри Поттер всегда был влюблен в Драко Малфоя
10:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В ходе шутливой беседы Фелтон подтвердил, что Гарри Поттер всегда был без ума от Драко Малфоя.

На этой неделе звезды "Гарри Поттера" воссоединились ради открытия нового аттракциона в студии Universal. Кроме присутствия на торжественной церемонии Руперт Гринт и Том Фелтон приняли участие в интервью, во время которого сыграли в игру "Факт или фанфик". 

Джоан Роулинг, автор серии книг о мальчике, который выжил, никогда не препятствовала фанатскому творчеству. За время существования франшизы поклонники написали множество фанфиков, которые следовали канону, изменяли его или вовсе переносили персонажей в альтернативную вселенную. Руперта Гринта и Тома Фелтона решили проверить на знание первоисточника, поэтому актеры сыграли в игру "Факт или фанфик", по правилам которой нужно было подтвердить либо опровергнуть утверждение на карточке.

"Несмотря на то, что Гарри был с Джинни, он всегда был влюблен в Драко", — зачитал Руперт. Том засмеялся и ответил: "Я думаю, это очевидный факт. Гарри определенно был влюблен в Драко. Он просто не мог этого скрыть". "Я думаю, Малфой произвел впечатление и на Рона", — пошутил Гринт. 

 
 
 
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I love them #tomfelton #rupertgrint #evannalynch #jamesphelps #oliverphelps #warrickdavis

Публикация от Tom Felton Fan Account (@fan_dracomalfoy)

Драко Малфой сделал дружеский визит Гарри Потеру

Остальные участники игры, среди которых оказались Эванна Линч (Полумна), Уорвик Дэвис (Флитвик) а также Джеймс и Оливер Фелпс (Фред и Джордж Уизли) не сошлись во мнении с актерами. Примечательно, но Фелтон оказался не на стороне поклонников, мечтавших увидеть пару Драко Малфоя и Гермионы Грейнджер. А на вопрос, читал ли он фанфики о Малфое и Поттере, актер ответил: "Я лишь видел несколько артов, надо признать, довольно тревожных".

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Отношения, Гарри Поттер, Любовь, Знаменитости, Актер.
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