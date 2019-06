Стало известно, что Гарри Поттер всегда был влюблен в Драко Малфоя

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Rupert Grint with the HP cast at the opening of Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure at Universal Studios in Orlando. (June 11, 2019) -- #rupertgrint #universalstudios #hagridsmagicalcreaturesmotorbikeadventure #harrypotterreunion #tomfelton #evannalynch #warwickdavis #jamesphelps #oliverphelps