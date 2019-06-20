Певица Джессика Симпсон показала первые результаты похудения

Третья беременность была для 38-летней Джессики Симпсон тяжелым испытанием. Но еще сложнее оказалось сбросить лишние килограммы, набранные певицей за последние месяцы.
На протяжении всей беременности Джессика Симпсон поддерживала связь с поклонниками в Instagram, делилась проблемами и смешными историями: певица умудрилась сломать крышку унитаза, просто откинувшись на нее, боролась с бессонницей, красовалась в бикини и не только. Однако тяжелее всего ей дались отеки ног.
Прошло три месяца с тех пор, как Джессика родила младшую дочь Берди Мэй Джонсон, и звезда наконец похвасталась первыми результатами тренировок. Симпсон опубликовала снимок своей ноги, которого хватило, чтобы подписчики в комментариях осыпали певицу комплиментами. "Ты вернулась! Так горжусь тобой", — написал один из фолловеров Джессики.
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Возможно, еще через три месяца фанаты смогут оценить всю фигуру звезды и порадоваться за своего кумира. Ведь, судя по фотоотчетам Симпсон в Instagram, она упорно тренируется и скоро сможет коснуться пальцами стоп.
Не скупится певица и на фотографии малышки Берди. На днях девочке исполнилось три месяца, и Джессика старается запечатлеть все трогательные и забавные моменты с ней и всей семьей.