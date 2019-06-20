Украинская телеведущая впервые показала красавицу-сестру

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 20 июня, Оля Фреймут, опубликовала в своем Instagram новые фото, которые сильно удивили поклонников.

Оля Фреймут удивила фанатов фотографиями с сестрой Юлией.

Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут — мама троих детей: 13-летней Златы, трехлетнего Валерия и двухлетней Евдокии. Телезвезда часто делится с поклонниками новыми фото из своей обычной жизни и публикует фото с детьми. Также в своем микроблоге Оля дает советы, рассказывает о профессиональных моментах и делится снимками с путешествий.

Так, на новых снимках телеведущая запечатлена со своей сестрой Юлией. Отметим, что девушка рядом с Олей очень похожа на свою звездную родственницу, только у нее волосы темного цвета. Отметим, что Юлия младше Оли на десять лет.

"Фотосесія зі сестрою @freimutyulia та інтерв`ю для @harpersbazaarukraine "Секрет нашої любові, дружби, сховано у мудрості батьків – це обов’язки, доручені нам з Юлею в дитинстві. А не лише спільні забави у пісочницях", — написала под снимками Оля.

Поклонники принялисб обсуждать новые фото: "Нереально красиво", "Схожі дуже", "Лісові мавки сучасності", "Ой, ну дуже подобається", "Какие вы красивые! Фото нежные такие".