Лилия Ребрик поделилась фото с младшей дочкой Полиной

Новости шоу бизнеса: В новой записи в Instagram телеведущая показала милый снимок малышки и напомнила о том, как важно следить за водным балансом.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик разместила в социальной сети новое фото с дочкой Полиной.

Лилия Ребрик в последнее время часто публикует снимки с младшей дочкой Полиной, которую долго скрывала от посторонних глаз.

"Пополняем водный баланс. Вы были правы – моя Поля очень полюбила пить воду из трубочки. Делает это умело и с аппетитом. Спасибо всем за совет. А как у вас там с водичкой дела? Летом нужно пить много воды. Это правило, которое мы знаем, но не всегда выполняем.

Как приучить ребенка пить больше воды – самому показывать пример. Все просто. Ведь ребенка всегда интересует взрослая еда и напитки. Как и взрослым, детям надо пить по графику, а ориентируясь на чувство жажды. В то же время, детям следует напоминать о питье и предлагать воду.

Единых норм потребления жидкости нет, но вы можете ориентироваться на общие рекомендации по питьевому режиму для детей: -дети от 1-4 лет от 2-4 стаканов; -дети 4-8 лет 5 стаканов; -дети 9 -13 лет: 7-8 стаканов; -14 и более от 8 до 11 стаканов".