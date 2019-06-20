Лилия Ребрик поделилась фото с младшей дочкой Полиной

Украинская телеведущая Лилия Ребрик разместила в социальной сети новое фото с дочкой Полиной.
Лилия Ребрик в последнее время часто публикует снимки с младшей дочкой Полиной, которую долго скрывала от посторонних глаз.
"Пополняем водный баланс. Вы были правы – моя Поля очень полюбила пить воду из трубочки. Делает это умело и с аппетитом. Спасибо всем за совет. А как у вас там с водичкой дела? Летом нужно пить много воды. Это правило, которое мы знаем, но не всегда выполняем.
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Поповнюємо водний баланс. Ви були праві- моя Поля дуже полюбила пити воду з трубочки))). Робить це вміло й з апетитом)). Дякую вам всім за пораду)). А як у вас там з водичкою справи? Влітку потрібно пити багато води! Це правило, яке ми знаємо, але не завжди виконуємо. Як привчити дитину пити більше води- самому показувати приклад. Все просто)). Адже дитину завжди цікавить доросла їжа та напої. Як і дорослим, дітям треба пити не за графіком, а орієнтуючись на відчуття спраги. Водночас, дітям слід нагадувати про пиття і пропонувати водичку. Єдиних норм споживання рідини немає, але ви можете орієнтуватись на загальні рекомендації щодо питного режиму для дітей: -діти від 1-4 років: від 2-4 склянок; -діти 4-8 років: 5 склянок; -діти 9 -13 років: 7-8 склянок; -14 і більше: від 8 до 11 склянок. Саме тому у нас завжди під рукою є пляшечка улюбленої води Малиш @malysh.ua Як у Вас справи з водним балансом? Виконуєте норму? Рекордсмен з пиття води в нашій #дикасімейка - це наш тато. Так що нам, дівчатам, є на кого рівнятися #літо #вода #діти #малиш #воднийбаланс
Как приучить ребенка пить больше воды – самому показывать пример. Все просто. Ведь ребенка всегда интересует взрослая еда и напитки. Как и взрослым, детям надо пить по графику, а ориентируясь на чувство жажды. В то же время, детям следует напоминать о питье и предлагать воду.
Единых норм потребления жидкости нет, но вы можете ориентироваться на общие рекомендации по питьевому режиму для детей: -дети от 1-4 лет от 2-4 стаканов; -дети 4-8 лет 5 стаканов; -дети 9 -13 лет: 7-8 стаканов; -14 и более от 8 до 11 стаканов".