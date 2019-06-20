Лобода поразила поклонников соблазнительным фото

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая отправилась в мини-отпуск, продолжает радовать поклонников пикантными снимками с отдыха.
Певица позирует в черном бюстгальтере, шортах, а на ее шее красуются массивные украшения.
"Мой новый", - подписала она фото, чем озадачила поклонников. В комментариях под снимком фаны принялись гадать, что именно у нее новое: кулон, пресс или телефон.
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"Да... Мой новый нарисованный пресс", "Айфон?", "Новый талисман", "Версаче лиф тли кинжал?", "Зуб дракона на груди", "Пресс", "Новый малыш?", - пишут они.
Судя по геолокации, Светлана Лобода отдыхает на греческом острове Миконос.