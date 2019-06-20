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Лобода поразила поклонников соблазнительным фото

Лобода поразила поклонников соблазнительным фото
14:18 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На этот раз певица сделала селфи, на котором видны только ее грудь и живот.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая отправилась в мини-отпуск, продолжает радовать поклонников пикантными снимками с отдыха.

Певица позирует в черном бюстгальтере, шортах, а на ее шее красуются массивные украшения.

"Мой новый", - подписала она фото, чем озадачила поклонников. В комментариях под снимком фаны принялись гадать, что именно у нее новое: кулон, пресс или телефон. 

 
 
 
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my new one

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Снова беременная": Светлана Лобода заинтриговала фанатов

"Да... Мой новый нарисованный пресс", "Айфон?", "Новый талисман", "Версаче лиф тли кинжал?", "Зуб дракона на груди", "Пресс", "Новый малыш?", - пишут они.

Судя по геолокации, Светлана Лобода отдыхает на греческом острове Миконос.

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Все по теме:

Лето, Отдых, Знаменитости, Отпуск, Фото, Светлана Лобода, Шикарные формы.
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