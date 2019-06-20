Беременная Димопулос снялась в пикантной фотосессии

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Санта Димопулос показала фотографии из новой соблазнительной съемки.

На днях Санта Димопулос впервые рассказала о том, что беременна. Поклонники были безумно счастливы за популярную исполнительницу и засыпали ее вопросами о положении. На официальной странице в Instagram Димопулос наконец ответила на них, а также поделилась кадром из пикантной фотосессии.

"Прежде чем рассказать вам, как я узнала о своей беременности, где и как я решила рожать, отвечу на самые волнующие вопросы.

Сейчас у нас идет 29 неделя! Чувствую себя прекрасно! Ни токсикоза, ни тошноты, как и в первую беременность. Вес уже +14 кг. Постоянно хочется картошки и сладкого. Диету не держу, но стараюсь не объедаться, питаться сбалансировано и полезно, в основном. За первый триместр набрала сразу 6-7кг (аппетит). Если честно, я не особо парюсь по этому поводу. Знаю, что приду в форму, когда нужно" - подписала снимок певица.

Также Санта поинтересовалась, как дела у ее беременных подписчиц. "Как у моих беременяшек с весом? Сколько набрали? Когда слышу 6 кг за всю беременность, я верю в существование ведьм" - написала Димопулос.

"Неее... Ведьма-это ты. Ты даже со своими такими чудесными +14 сногсшибательна", "Какая Вы красивая!", "Санта, вы прекрасны!", "Красотуличка" - пишут поклонники. Оказалось, что у Санты много беременных или новоиспеченных мамуль в подписчиках: "У меня 32 неделя и + 10 кг. Я вот тоже думаю как женщины могут за всю беременность набрать все 7-9 кг? Вы вообще не едите или как?", "Я набрала всего 6 кг, правильное питание, бодибалет и восточные танцы ", "Я 20 кг набрала за всю беременность", "6 недель и + 14 кг. Врачи ругают , говорят , что это уже много".