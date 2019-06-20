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Четверг, 20.06.2019
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Беременная Димопулос снялась в пикантной фотосессии

Беременная Димопулос снялась в пикантной фотосессии
17:07 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Санта Димопулос показала фотографии из новой соблазнительной съемки.

На днях Санта Димопулос впервые рассказала о том, что беременна. Поклонники были безумно счастливы за популярную исполнительницу и засыпали ее вопросами о положении. На официальной странице в Instagram Димопулос наконец ответила на них, а также поделилась кадром из пикантной фотосессии.

"Прежде чем рассказать вам, как я узнала о своей беременности, где и как я решила рожать, отвечу на самые волнующие вопросы.

Сейчас у нас идет 29 неделя! Чувствую себя прекрасно! Ни токсикоза, ни тошноты, как и в первую беременность. Вес уже +14 кг. Постоянно хочется картошки и сладкого. Диету не держу, но стараюсь не объедаться, питаться сбалансировано и полезно, в основном. За первый триместр набрала сразу 6-7кг (аппетит). Если честно, я не особо парюсь по этому поводу. Знаю, что приду в форму, когда нужно" - подписала снимок певица.

 
 
 
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Прежде чем рассказать вам как я узнала о своей беременности, где и как я решила рожать, отвечу на самые волнующие вопросы ⠀ Сейчас у нас идёт 29 неделя!Чувствую себя прекрасно! Ни токсикоза, ни тошноты, как и в первую беременность⠀ Вес уже +14 кг Постоянно хочется картошки и сладкого Диету не держу, но стараюсь не объедаться, питаться сбалансировано и полезно, в основном За первый триместр набрала сразу 6-7кг (аппетит) Если честно, я не особо парюсь по этому поводу. Знаю, что прийду в форму когда нужно:) ⠀ Как у моих беременяшек с весом? Сколько набрали? Когда слышу 6 кг за всю беременность, я верю в существование ведьм ⠀ Первые 4 месяца тренировалась, а последние 3 - разленилась Стараюсь больше ходить пешком. Как только перестала тренироваться - вылез животик:) ⠀ В формах животов не разбираюсь, но, как по мне, такой же как и в первую беременность:) ⠀ Кожа на лице стала просто идеальной! Более того, на нём полностью ушли отёки. ⠀ У меня нет никаких перепадов настроения и капризов. Эта беременность осознанная, умиротворённая и очень счастливая ⠀ #28weeks #pregnant #pregnancy #беременность #28недель #сантабеременность

Публикация от (@santadimopulos)

Также Санта поинтересовалась, как дела у ее беременных подписчиц. "Как у моих беременяшек с весом? Сколько набрали? Когда слышу 6 кг за всю беременность, я верю в существование ведьм" - написала Димопулос.

Санта Димопулос беременна: первое фото

"Неее... Ведьма-это ты. Ты даже со своими такими чудесными +14 сногсшибательна", "Какая Вы красивая!", "Санта, вы прекрасны!", "Красотуличка" - пишут поклонники. Оказалось, что у Санты много беременных или новоиспеченных мамуль в подписчиках: "У меня 32 неделя и + 10 кг. Я вот тоже думаю как женщины могут за всю беременность набрать все 7-9 кг? Вы вообще не едите или как?", "Я набрала всего 6 кг, правильное питание, бодибалет и восточные танцы ", "Я 20 кг набрала за всю беременность", "6 недель и + 14 кг. Врачи ругают , говорят , что это уже много".

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Беременность, Санта Димопулос, Фотосессия, Певица.
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