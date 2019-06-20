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Четверг, 20.06.2019
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Alyona Alyona в розовом купальнике: фото с отдыха реперши

Alyona Alyona в розовом купальнике: фото с отдыха реперши
19:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Реперша Alyona Alyona, которая быстро обрела популярность на украинской и зарубежной музыкальной арене, стала любимицей многих.

За смелой девушкой в социальных сетях следят более 90 тысяч поклонников.

Alyona Alyona поехала на летний отдых в Испанию. Фото из путешествия артистка публикует в своих сторис в Instagram.

Украинская реперша, что вошла в список самых интересных новых исполнителей Европы по версии американской газеты The New York Times, принимает солнечные ванны и наслаждается морем на пляже в Барселоне.

Популярная певица Alyona Alyona презентовала яркий клип к песне "Якби я була не я" (Видео)

Как показала артистка, отдыхает она со своей подругой. На опубликованном снимке Alyona Alyona позирует в неоново-розовом закрытом купальнике.

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Отдых, Снимок, Рэперша, Alyona Alyona.
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