Alyona Alyona в розовом купальнике: фото с отдыха реперши

Новости шоу бизнеса: Реперша Alyona Alyona, которая быстро обрела популярность на украинской и зарубежной музыкальной арене, стала любимицей многих.

За смелой девушкой в социальных сетях следят более 90 тысяч поклонников.

Alyona Alyona поехала на летний отдых в Испанию. Фото из путешествия артистка публикует в своих сторис в Instagram.

Украинская реперша, что вошла в список самых интересных новых исполнителей Европы по версии американской газеты The New York Times, принимает солнечные ванны и наслаждается морем на пляже в Барселоне.

Как показала артистка, отдыхает она со своей подругой. На опубликованном снимке Alyona Alyona позирует в неоново-розовом закрытом купальнике.