"З Днем народження, Україно!": известно кто будет ведущим грандиозного шоу

Новости шоу бизнеса: Ведущим открытого праздничного концерта "З Днем народження, Україно!", который состоится 10 июля в Мариинском парке, станет Александр Скичко.

"В прошлом году, когда канал "Украина" организовывал концерт ко Дню независимости, была задана очень серьезная планка, которую, казалось бы, сложно перепрыгнуть, – говорит Александр Скичко. – Но мы не стоим на месте, мы движемся дальше и в этом году будет еще лучше. Приглашаю всех отпраздновать самое главное событие года – День рождения нашей страны – в компании топовых украинских артистов".

Вместе с более чем 20 звездами украинского шоу-бизнеса Александр Скичко создаст неповторимую атмосферу праздника в самом центре столицы нашей страны.

Напомним, второй год подряд канал "Украина" организовывает масштабное празднование Дня рождения нашей страны. В концерте примут участие самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых невероятная поп-дива Тина Кароль и любимец миллионов Олег Винник.

Масштабное шоу "З Днем народження, Україно!" состоится 10 июля в Мариинском парке. Вход на концерт бесплатный.

Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.