Ведущая Евровидения-2019 станет мамой в третий раз

Рафаэли записала видеообращение с израильским телеведущим Евровидение-2019 Ассе Азаром, в котором рассказала о своей беременности на арабском языке.
Короткий ролик супермодель, которая в 2016 году родила первую дочь Лив и в следующем году девочку Эль от мужа Ади Эзры, опубликовала на своей странице в Instagram.
"Упс, я снова сделала это", – с юмором отметила в подписи Бар Рафаэли.
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Интересно то, что Бар неоднократно признавалась в своих намерениях создать большую семью, которая для нее важнее модельной карьеры.
"Думаю, следующие десять лет своей жизни я посвящу семье. Я сама из семьи, где было четверо детей. Надеюсь, у меня будет большая семья", – заявляла Рафаэли.