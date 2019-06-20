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Четверг, 20.06.2019
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Ведущая Евровидения-2019 станет мамой в третий раз

Ведущая Евровидения-2019 станет мамой в третий раз
22:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Израильская супермодель Бар Рафаэли, которая была одной из ведущих Евровидения-2019, сообщила, что беременна третьим ребенком.

Рафаэли записала видеообращение с израильским телеведущим Евровидение-2019 Ассе Азаром, в котором рассказала о своей беременности на арабском языке.

Короткий ролик супермодель, которая в 2016 году родила первую дочь Лив и в следующем году девочку Эль от мужа Ади Эзры, опубликовала на своей странице в Instagram.

"Упс, я снова сделала это", – с юмором отметила в подписи Бар Рафаэли.

 
 
 
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OOPS I did it again @carolinalemkeberlin.il

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli)

 Вот это фигурка: Бар Рафаэли приводит себя в форму для Евровидения 2019 (Видео)

Интересно то, что Бар неоднократно признавалась в своих намерениях создать большую семью, которая для нее важнее модельной карьеры.

"Думаю, следующие десять лет своей жизни я посвящу семье. Я сама из семьи, где было четверо детей. Надеюсь, у меня будет большая семья", – заявляла Рафаэли.

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Беременность, Бар Рафаели, супермодель, Ведущая Евровидения.
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