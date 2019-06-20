Ведущая Евровидения-2019 станет мамой в третий раз

Новости шоу бизнеса: Израильская супермодель Бар Рафаэли, которая была одной из ведущих Евровидения-2019, сообщила, что беременна третьим ребенком.

Рафаэли записала видеообращение с израильским телеведущим Евровидение-2019 Ассе Азаром, в котором рассказала о своей беременности на арабском языке.

Короткий ролик супермодель, которая в 2016 году родила первую дочь Лив и в следующем году девочку Эль от мужа Ади Эзры, опубликовала на своей странице в Instagram.

"Упс, я снова сделала это", – с юмором отметила в подписи Бар Рафаэли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram OOPS I did it again @carolinalemkeberlin.il Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 19 Июн 2019 в 11:27 PDT

Интересно то, что Бар неоднократно признавалась в своих намерениях создать большую семью, которая для нее важнее модельной карьеры.

"Думаю, следующие десять лет своей жизни я посвящу семье. Я сама из семьи, где было четверо детей. Надеюсь, у меня будет большая семья", – заявляла Рафаэли.