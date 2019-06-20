Испанская королева Летиция вдохновилась образом герцогини Кембриджской

Новости шоу бизнеса: Триумфальное появление супруги принца Уильяма на скачках не дает покоя испанской королеве.

19 июня, испанский король Филипп VI и его супруга королева Летиция отметили праздник – пять лет их правления. В честь годовщины в Королевском дворце в Мадриде состоялась торжественная церемония, во время которой вручали "Орден гражданской заслуги".

Все с нетерпением ждали появление монаршей семьи. Как только пара появилась перед публикой, все присутствующие просто обомлели. Как всегда Летиция выглядела безупречно: небесно- голубое платье, декорированное аккуратным поясом, которое она дополнила нюдовыми лодочками. Завершили аристократичный образ драгоценные серьги с голубыми топазами Bvlgari.

Стоит отметить, что испанская королева выбрала самый беспроигрышный вариант. Зеленоглазая шатенка в голубом — это самое удачное сочетание. Образ получился невероятно женственным и нежным.

Вероятно, Летиция вдохновилась недавним образом Кейт Миддлтон, которая так же появилась на открытии конных гонок Royal Ascot в платье небесного цвета от Elie Saab. В тот день изящный наряд герцогини стал одним из самых обсуждаемых в истории британского королевского дома.