Испанская королева Летиция вдохновилась образом герцогини Кембриджской

19 июня, испанский король Филипп VI и его супруга королева Летиция отметили праздник – пять лет их правления. В честь годовщины в Королевском дворце в Мадриде состоялась торжественная церемония, во время которой вручали "Орден гражданской заслуги".
Все с нетерпением ждали появление монаршей семьи. Как только пара появилась перед публикой, все присутствующие просто обомлели. Как всегда Летиция выглядела безупречно: небесно- голубое платье, декорированное аккуратным поясом, которое она дополнила нюдовыми лодочками. Завершили аристократичный образ драгоценные серьги с голубыми топазами Bvlgari.
Стоит отметить, что испанская королева выбрала самый беспроигрышный вариант. Зеленоглазая шатенка в голубом — это самое удачное сочетание. Образ получился невероятно женственным и нежным.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Este 19 de junio, los reyes de España cumplieron cinco años de reinado. Letizia lució un vestido perfecto para la temporada en color azul cielo con un cinturón de botones plateados. Combinó con zapatos de tacón color nude, de Prada, un bolso de mano, de Mascaró, y unos pendientes de oro blanco, diamantes y aguamarina, de Bvlgari. ¿Qué te parece? #queenletizia #estilo #style #look #realeza #royalty #VanidadesUSA #Vanidades
Вероятно, Летиция вдохновилась недавним образом Кейт Миддлтон, которая так же появилась на открытии конных гонок Royal Ascot в платье небесного цвета от Elie Saab. В тот день изящный наряд герцогини стал одним из самых обсуждаемых в истории британского королевского дома.