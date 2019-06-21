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Украинская певица Надя Дорофеева показала, как развлекается с мужчиной

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как развлекается с мужчиной
11:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Надя Дорофеева – настоящая икона стиля для современной молодежи из Украины.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала забавное фото со своим коллегой Позитивом.

У Нади почти четыре с половиной миллиона подписчиков в Instagram, свой магазин корейской одежды So DoDo, видеоблог и конечно же успешная музыкальная карьера в группе Время и Стекло. В 29 лет Дорофеева продолжает одеваться и вести себя, как совсем юная девушка: непосредственно и искренне. Именно за это ее любят поклонники, а многие молоденькие девочки очень хотят быть на нее похожей.

А на днях Надя Дорофеева опубликовала новую фотографию со съемок в социальной сети, на которой позировала с коллегой по группе Алексеем Завгородним, более известным как Позитив.  

 
 
 
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В день премьеры всегда такое настроение !). Как вам клип? @positiff

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Игривая Надя Дорофеева в купальнике похвасталась упругими формами

"Вы такие счастливые! Классно, когда такая гармония", "Вы большие молодцы! Утром на эфире вообще прекрасно", "Клип оче-е-ень классный!!! Теперь уже не могу дождаться ВиСлово, энергия ВиСлово уже захватила!!!" – комментируют поклонники.

Как сообщалось ранее, на снимке певица запечатлена на яхте, которая расположилась в одном из водоемов столицы. На заднем фоне можно рассмотреть жилые дома, да и в целом место похоже на Левый берег Киева. Надя на фото запечатлена в терракотовом купальнике-бикини. 

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Знаменитости, Звезда, Певица, Надя Дорофеева, Артистка.
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