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Официально: Принц Гарри и Меган Маркл покинули благотворительный фонд Уильяма и Кейт

Официально: Принц Гарри и Меган Маркл покинули благотворительный фонд Уильяма и Кейт
11:25 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua

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Принц Гарри и Меган Маркл официально вышли из Королевского фонда, их совместной благотворительной организации с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Как пишет People, фонд продолжит свою работу, однако уже без участия герцога и герцогини Сассекських. 

При этом Гарри и Меган Маркл якобы намерены основать собственный благотворительный фонд, и его работа будет сосредоточена на других общественных миссиях. В разных местах будут находиться даже штаб-квартиры фондов - в Букингемском дворце расположится фонд принца Гарри, а в Кенсингтонском останется фонд его брата. 

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Причины такого решения до сих пор остаются неизвестными, официальные представители Королевского фонда сказали лишь, что такое решение было принято после анализа структуры благотворительного фонда. Журналистов тут же заверили, что сотрудничество монарших пар сохранится - как минимум, в рамках кампании Heads Together по защите психического здоровья.

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Королевская семья, Принц Гарри и Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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