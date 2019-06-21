Дочь Елены Кравец поразила Сеть красотой

Новости шоу бизнеса: Молодая девушка показывает фотографии со своих путешествий, досуга и личной жизни.

Дочка украинской комедиантки и шоувумен Елены Кравец восхитила новыми фотографиями с отдыха.

16-летняя дочь звезды Квартала 95 Елены Кравец Маша активно ведет страницу в Instagram, за которой следят уже более 11 тысяч человек.

Публикации Марии вызывают только положительную реакцию, а подписчики не раз замечали, что девушка очень сильно похожа на знаменитую маму-красавицу.

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Недавно Маша Кравец опубликовала фотографии с путешествия в Вену, Австрия, на которой позировала в просторной куртке красного цвета.

"Почему так классно? И прям ну очень похожа на маму-у-у", "Пока не открыл фотку показалось, что на ней Лена. Очень похожи с мамой. Вы вообще как две капли воды", "Девочка, как тысячи других на улицах Киева. Хорошая. У нас каждая вторая красавица, каждая первая симпатичная. Но на маму реально похожа" – комментируют восторженные поклонники.