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Певицу Alyosha нежно поздравила звездного мужа с днем рождения

Певицу Alyosha нежно поздравила звездного мужа с днем рождения
11:59 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица опубликовала несколько фотографий с певцом и оставила невероятно трогательные строки.

В пятницу, 21 июня, свой день рождения отмечает лидер популярной украинской группы "Антитела" Тарас Тополя - музыканту исполняется 32 года.

Супруга именинника, исполнительница Alyosha решила публично поздравить любимого посредством социальной сети. 

На одном из снимков Тарас запечатлен с сыновьями - Романом и Марком. На другом - с серьезным лицом позирует со старинным телефоном. 

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"Моя родная душа, мой любимый муж. Лучший папа в мире. С днем рождения тебя! Ты самое большое чудо, которое Творец подарил мне в 2010 году и на всю жизнь! Всегда на связи наши души ... Ты достойный всего самого наилучшего! Люблю", - написала Alyosha.

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