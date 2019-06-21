Певицу Alyosha нежно поздравила звездного мужа с днем рождения

Новости шоу бизнеса: Певица опубликовала несколько фотографий с певцом и оставила невероятно трогательные строки.

В пятницу, 21 июня, свой день рождения отмечает лидер популярной украинской группы "Антитела" Тарас Тополя - музыканту исполняется 32 года.

Супруга именинника, исполнительница Alyosha решила публично поздравить любимого посредством социальной сети.

На одном из снимков Тарас запечатлен с сыновьями - Романом и Марком. На другом - с серьезным лицом позирует со старинным телефоном.

"Моя родная душа, мой любимый муж. Лучший папа в мире. С днем рождения тебя! Ты самое большое чудо, которое Творец подарил мне в 2010 году и на всю жизнь! Всегда на связи наши души ... Ты достойный всего самого наилучшего! Люблю", - написала Alyosha.