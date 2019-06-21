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Катя Осадчая похвасталась фото без косметики

Катя Осадчая похвасталась фото без косметики
12:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 21 июня, Катя Осадчая опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала новый снимок, где она запечатлена без макияжа.

Катя Осадчая постоянно находиться в центре общественного внимания. Это одна из самых успешных телеведущих на просторах украинского ТВ. Осадчая — прекрасный пример того, как можно совмещать сложную и интересную работу и материнство, ведь помимо того, что артистка каждый месяц совершает по несколько путешествий в разные города и даже страны, она умудряется вместе со своим мужем Юрием Горбуновым воспитывать двухлетнего сына Ивана.

На фото телезвезда запечатлена на террасе у своего дома с чашечкой кофе с молоком. На фото Осадчая предстала перед зрителями без макияжа и в домашней одежде. Отметим, что в свои 35 лет Катя выглядит просто великолено, ухоженно и подтянуто, учитывая то, что она никогда не ложилась под нож хирурга. 

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"Найкращий ранковий друг — кава. Коли ти сам ретельно обираєш улюбленний сорт, а кавомашина меле і варить за ідеальним рецептом — капучино, лате чи міцна чорна. Люблю такі літні ранки, а яка ваша улюблена кава?" — написала под фото телезвезда.

Как сообщалось ранее, в этот раз знаменитость прогулялась по Карпатах в ярком летнем платье и опубликовала соответствующий снимок на своей странице в Instagram.

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Знаменитости, Звезда, Катя Осадчая, Телезвезда.
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