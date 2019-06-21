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Принцу Уильяму – 37: малоизвестные факты о его жизни

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Принцу Уильяму – 37: малоизвестные факты о его жизни
13:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: По случаю дня рождения внука Елизаветы II мы собрали для вас малоизвестные, но очень интересные факты о его жизни.

Принц Уильям один из немногих представителей монаршей семьи, биография которого почти идеальна, ведь с раннего детства его воспитывали как главного наследника на корону. Сегодня, 21 июня, герцог Кембриджский празднует свое 37-летие. 

Любимец британцев, сын принца Чарльза и Леди Ди и претендент на главную корону сегодня празднует свой 37 день рождения. За весь свой жизненный путь принц Уильям не часто отличался громкими выходками, ведь при любом непослушании ему сразу же напоминали о том, что когда-то он станет королем Великобритании.

Однако даже в его ящике спряталось несколько фактов, которые в королевской семье предпочли бы скрыть от фанатов, чтобы не портить Уильяму репутацию. Поэтому, какими выходками отличился идеальный семьянин и образцовый кандидат на звание короля – читайте дальше.

Малоизвестные факты о принце Уильяме

1. В детстве принц Уильям получал немало смешных и в определенной степени обидных прозвищ. К примеру, будучи малышом, он получил негласное звание такое, как Принц Рыдания. На английском оно звучало, как Prince of Wales. За это его также ассоциировали с принцем Уэльским, Чарльзом, его отцом. Ведь, как известно, именно этот титул унаследовал сын Елизаветы ІІ во время бракосочетания.

А вот принц Уильям получил это прозвище за свою плаксивую натуру. Он часто позволял родственникам "наслаждаться" своими слезами, которые проливались с причиной и без.

Вполне вероятно, что взрослый Уильям не помнит прозвищ, которыми его наградили родные, однако те клички, которые ему присвоили университетские друзья, он точно не забудет никогда. В юности принц Уильям получил прозвище "Большой Вилли". А все из-за его роста, который даже до 20 лет достигал более 190 сантиметров.

2. К слову об университете. Все время обучения в Сент-Эндрюсском, безусловно, стало для юного принца одним из лучших периодов жизни. Однако таким он считался вовсе не из-за увлечения учебой, а из-за компании единомышленников, которых Уильям нашел в вузе.

А вот факультет искусства, который второй наследник британской короны выбрал сознательно и обдуманно, не оправдал его ожиданий. Поэтому, как вежливый престолонаступник, он обратился к отцу и заявил, что хочет покинуть университет и поступить в другое учебное заведение. Однако Кейт Миддлтон, которая на то время была Уильяму близким другом, убедила его, что такого делать не стоит, ведь это может плохо повлиять на его репутацию как принца. Он прислушался к совету своей подруги и перевелся на факультет географии. Что интересно, принц Уильям защищал дипломную работу на тему "Коралловые рифы".

3. Все годы учебы в Сент-Эндрюсском университет стали для принца Уильяма настоящим праздником. Ведь в общежитии не было королевских надзирателей, которые указывали бы на ошибки в поведении, а также не было строгой бабушки, которая по совместительству была королевой Великобритании. А это означало, что юный парень мог наслаждаться свободой, как мог.

Рядом с ним всегда были его верные и веселые друзья, а также Кейт, которая из подруги довольно поспешно превратилась в избранницу завидного жениха. И для того, чтобы стать еще немного ближе, принц Уильям пошел на хитрость, предложив друзьям-студентам снимать квартиру и переехать из общежития. Несмотря на то, что в уютных апартаментах должны были жить еще несколько их друзей, британка-аристократка мгновенно согласилась.

Представители королевской семьи не были в восторге, ведь понимали, что престолонаступник поступает вопреки правилам, живя под одной крышей с девушками, однако ничего не могли с этим сделать. И что важно, именно там закрутился бурный роман принца Уильяма и Кейт, который сегодня перерос в образцовую королевскую чету.

4. Около семи лет своей жизни принц Уильям посвятил традиционной службе стране. Будущий король был обязан пройти любую военную подготовку, как и каждый представитель мужского пола в монаршей семье. Поэтому Уильям выбрал Воздушные силы Великобритании. За время службы, как пилот, он провел в небе около 1301 часа и принял участие в 150 спасательных операциях.

5. В юности принц Уильям получил еще одно прозвище, которое, правда, к нему не прижилось. Дело в том, что в 2009 году внук Елизаветы II получил мячом в лоб во время игры в гольф. Удар был настолько сильным, что изрядно травмировал голову престолонаступника, а после того, как рана зажила, оставил по себе заметный шрам. Через некоторое время Уильяма называли Гарри Поттером.

6. Официальное подтверждение роман принца Уильяма и Кейт Миддлтон получил в 2004 году, а уже в 2007 в их отношениях наступил первый переходный период. Через три года после официального встречания с британкой он покинул ее и ушел в настоящий холостяцкий загул. Он предложил Кейт разорвать отношения за несколько дней до ее дня рождения, аргументировав свое решение тем, что отношения его подавляли. 

Официально: Принц Гарри и Меган Маркл покинули благотворительный фонд Уильяма и Кейт

Вероятно, принц чувствовал, что может провести свои юные годы совсем по-другому. Поэтому после расставания с прекрасной Кейт каждые следующие выходные он проводил в ночных клубах, барах и в компаниях новых девушек. Однако, похоже, ему хватило нескольких месяцев, чтобы понять, что домашняя и спокойная Кейт Миддлтон – именно та, которую он искал всю жизнь. Поэтому фраза "любовь живет три года" не о них. Позже пара помирилась и стала одной из самых образцовых и крепких во всем мире.

7. На свадебных сувенирах, которые традиционно раздают гостям во время празднования, а также для свадебной церемонии и других частей проведения свадьбы, изготавливают именной логотип. Преимущественно выше располагают первую букву имени жениха, а ниже – невесты. Однако у Кейт Миддлтон и принца Уильяма было наоборот, ведь на английском их имена начинаются на буквы "W" и "C" и, если бы их разместили в традиционном порядке, то их эмблема напоминала бы аббревиатуру, которой в Англии обозначают туалеты – "WC".

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