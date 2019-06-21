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Королевские скачки: стильный образ от Китти Спенсер

Королевские скачки: стильный образ от Китти Спенсер
17:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Племянница Леди Ди Китти Спенсер засветила элегантный образ на королевских скачках.

Веселье в королевской семье продолжаются. На Аскотском ипподроме проходит четвертый день скачек. В списке посетителей, конечно, не обошлось без известной модели Китти Спенсер, которая является племянницей принцессы Дианы.

Во время спортивного мероприятия 28-летняя родственница Леди Ди засветила элегантный образ.

 
 
 
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Royal Ascot Hat @philiptreacy Dress @dolcegabbana Jewellery @bulgariofficial Shoes @aquazzura Hair @nevillesalon @kellymayhair Make-up @ctilburymakeup @edmellormakeup

Допис, поширений Kitty Spencer (@kitty.spencer)

За четыре дня проведения королевских скачек в Аскоте немало известных персон сумели выделиться эпатажными и довольно причудливыми образами. Однако Китти Спенсер, похоже, передалось чувство стиля от ее тети принцессы Дианы. 28-летняя британка появилась на ипподроме в нарядном виде.

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Белокурая модель поделилась деталями своего королевского "лука" на личной странице в Instagram.Для ежегодных скачек она выбрала светлое кружевное платье от знаменитого бренда Dolce & Gabbana.Стоит отметить, что ее цена достигает 3 тысяч долларов. Ее образ дополнили элегантная шляпка в тон от знаменитого МОДИСТО Philip Treacy, черная обувь с открытой пяткой и клатч в тон.

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Знаменитости, Образ, Королевская семья, Наряд, Китти Спенсер.
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