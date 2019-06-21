Королевские скачки: стильный образ от Китти Спенсер

Новости шоу бизнеса: Племянница Леди Ди Китти Спенсер засветила элегантный образ на королевских скачках.

Веселье в королевской семье продолжаются. На Аскотском ипподроме проходит четвертый день скачек. В списке посетителей, конечно, не обошлось без известной модели Китти Спенсер, которая является племянницей принцессы Дианы.

Во время спортивного мероприятия 28-летняя родственница Леди Ди засветила элегантный образ.

За четыре дня проведения королевских скачек в Аскоте немало известных персон сумели выделиться эпатажными и довольно причудливыми образами. Однако Китти Спенсер, похоже, передалось чувство стиля от ее тети принцессы Дианы. 28-летняя британка появилась на ипподроме в нарядном виде.

Белокурая модель поделилась деталями своего королевского "лука" на личной странице в Instagram.Для ежегодных скачек она выбрала светлое кружевное платье от знаменитого бренда Dolce & Gabbana.Стоит отметить, что ее цена достигает 3 тысяч долларов. Ее образ дополнили элегантная шляпка в тон от знаменитого МОДИСТО Philip Treacy, черная обувь с открытой пяткой и клатч в тон.