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Счастливый отец": Сергей Бабкин поделился первыми снимками сына

Счастливый отец": Сергей Бабкин поделился первыми снимками сына
19:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана поделились первыми снимками с новорожденным сыном Елисеем.

Пара пока не показывает лицо малыша, однако с удовольствием поделилась нежными снимками из роддома.

Во вторник, 18 июня, Сергей и Снежана Бабкины стали родителями. Это третий ребенок звездной пары: артисты уже воспитывают 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура. По традиции супругов, новорожденный сын получил не менее особенное имя – Елисей.

Известно, что роды Снежаны Бабкиной состоялось в частной клинике в Киеве. В госпиталь она попала в канун рождения сына. Но прошло 3 дня, и звездную мамочку выписали из роддома. Сергей Бабкин сразу же поделился чувственными фото с поклонниками в Instagram и признался, что с женой и малышом возвращаются в родной Харьков.

 
 
 
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Мы домой! #сергейбабкин #снежанабабкина #бабкинывожиданиичуда

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

"Мы домой", – лаконично написал счастливый папа.

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Согласно кадрам, Сергей Бабкин встречал жену с цветами и разноцветными шариками. Кроме этого, артист взял с собой коктейль в ананасе, который добавил летнего акцента эффектным снимкам.

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Семья, Знаменитости, Звезды, Певец, Instagram звезд, Украинский певец, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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