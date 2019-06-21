Счастливый отец": Сергей Бабкин поделился первыми снимками сына

Пара пока не показывает лицо малыша, однако с удовольствием поделилась нежными снимками из роддома.
Во вторник, 18 июня, Сергей и Снежана Бабкины стали родителями. Это третий ребенок звездной пары: артисты уже воспитывают 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура. По традиции супругов, новорожденный сын получил не менее особенное имя – Елисей.
Известно, что роды Снежаны Бабкиной состоялось в частной клинике в Киеве. В госпиталь она попала в канун рождения сына. Но прошло 3 дня, и звездную мамочку выписали из роддома. Сергей Бабкин сразу же поделился чувственными фото с поклонниками в Instagram и признался, что с женой и малышом возвращаются в родной Харьков.
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Мы домой! #сергейбабкин #снежанабабкина #бабкинывожиданиичуда
"Мы домой", – лаконично написал счастливый папа.
Согласно кадрам, Сергей Бабкин встречал жену с цветами и разноцветными шариками. Кроме этого, артист взял с собой коктейль в ананасе, который добавил летнего акцента эффектным снимкам.