Счастливый отец": Сергей Бабкин поделился первыми снимками сына

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана поделились первыми снимками с новорожденным сыном Елисеем.

Пара пока не показывает лицо малыша, однако с удовольствием поделилась нежными снимками из роддома.

Во вторник, 18 июня, Сергей и Снежана Бабкины стали родителями. Это третий ребенок звездной пары: артисты уже воспитывают 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура. По традиции супругов, новорожденный сын получил не менее особенное имя – Елисей.

Известно, что роды Снежаны Бабкиной состоялось в частной клинике в Киеве. В госпиталь она попала в канун рождения сына. Но прошло 3 дня, и звездную мамочку выписали из роддома. Сергей Бабкин сразу же поделился чувственными фото с поклонниками в Instagram и признался, что с женой и малышом возвращаются в родной Харьков.

Переглянути цей допис в Instagram Мы домой! #сергейбабкин #снежанабабкина #бабкинывожиданиичуда Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 21 Чер 2019 р. о 3:32 PDT

"Мы домой", – лаконично написал счастливый папа.

Согласно кадрам, Сергей Бабкин встречал жену с цветами и разноцветными шариками. Кроме этого, артист взял с собой коктейль в ананасе, который добавил летнего акцента эффектным снимкам.