В образе Анны Делло Руссо: Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue

Новости шоу бизнеса: Известная многодетная мама и бизнесвумен оказалась в необычной и одновременно сексуальной съемке.

38-летняя Ким Кардашьян появилась во многих кардинально разных образах, каждый из которых превосходил предыдущий.

О втором в своей жизни сотрудничестве с популярным глянцем Ким Кардашьян сообщила на странице в Instagram. Стоит отметить, что дебютная обложка Vogue американской Insta-дивы состоялась в апреле для американской версии.

На этот раз Ким выбрала не менее колоритную и яркую страну для сотрудничества. Многодетная мама снялась для японского журнала.

"Это была абсолютная мечта для меня! Стилизованный легендарной Анной Делло Руссо", – поделилась эмоциями Ким Кардашьян.

Как уже отметила бизнесвумен в своей заметке, над стилизацией съемки работала знаменитая итальянская журналистка Анна Делло Руссо. Фотографом креативных идей выступил дуэт Luigi and Iango. Ким Кардашьян позировала перед объективами фотоаппаратов в довольно соблазнительных образах, как, к примеру, в черном платье с разрезами и подтяжками на талии, а также в пышных платьях и шляпках с вуалью. Также 38-летняя бизнесвумен примеряла довольно эпатажный и футуристический образ – она надела платье, которое закрыло ее тело с ног до головы, открыв только свое лицо.