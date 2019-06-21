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В образе Анны Делло Руссо: Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue

В образе Анны Делло Руссо: Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
20:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная многодетная мама и бизнесвумен оказалась в необычной и одновременно сексуальной съемке.

38-летняя Ким Кардашьян появилась во многих кардинально разных образах, каждый из которых превосходил предыдущий.

О втором в своей жизни сотрудничестве с популярным глянцем Ким Кардашьян сообщила на странице в Instagram. Стоит отметить, что дебютная обложка Vogue американской Insta-дивы состоялась в апреле для американской версии.

На этот раз Ким выбрала не менее колоритную и яркую страну для сотрудничества. Многодетная мама снялась для японского журнала.

"Это была абсолютная мечта для меня! Стилизованный легендарной Анной Делло Руссо", – поделилась эмоциями Ким Кардашьян.

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Как уже отметила бизнесвумен в своей заметке, над стилизацией съемки работала знаменитая итальянская журналистка Анна Делло Руссо. Фотографом креативных идей выступил дуэт Luigi and Iango. Ким Кардашьян позировала перед объективами фотоаппаратов в довольно соблазнительных образах, как, к примеру, в черном платье с разрезами и подтяжками на талии, а также в пышных платьях и шляпках с вуалью. Также 38-летняя бизнесвумен примеряла довольно эпатажный и футуристический образ – она надела платье, которое закрыло ее тело с ног до головы, открыв только свое лицо.

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Все по теме:

Vogue, Ким Кардашьян, Звезды, Обложка, Глянец, Семейство Кардашян, Знменитости.
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