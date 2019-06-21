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Леся Никитюк - ведущая нового шоу: что известно

Леся Никитюк - ведущая нового шоу: что известно
21:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская знаменитость Леся Никитюк стала ведущей нового проекта Нового канала.

Шоу называется "Шальная звезда", идея которого заключается в соревнованиях между двумя звездами в течение пяти раундов.

О запуске нового шоу, съемки которого уже стартовали, говорится на сайте Нового канала.

Стар-менеджер Андрей Фурман рассказывает, что проект "Шальная звезда" сначала был якобы музыкальным "Кто сверху?".

"На "Шальную звезду" мы приглашали людей, которые готовы сами вдохновлять свою группу поддержки, которые будут настоящими "зажигалками", – добавляет он.

Отмечается, что в шоу приглашенные звезды будут петь, танцевать и делать неожиданные для них вещи. В финале они будут перевоплощаться в украинских и иностранных певцов и музыкантов.

"Вы увидите Рики Мартина в исполнении Иракли Макацарии, комическим и очень веселым получилось выступление Артема Гагарина в образе Натальи Могилевской", – сообщает директор Студия №1 Елена Антонова.

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"Идея создания проекта возникла, когда снимали музыкальные выпуски "Кто сверху?". Мы поняли, что Леся Никитюк очень любит петь, она у нас оказалась звездой караоке – знает и поет все наши и мировые хиты. Причем делает это классно. Я думаю, что она легко могла бы составить конкуренцию многим нашим исполнителям, если бы начала карьеру певицы. Поэтому мы решили придумать музыкальный проект "под нее", чтобы он был ей интересен", – отмечает Антонова.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Украинская телеведущая, Леся Никитюк.
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