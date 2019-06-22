Солистка "НеАнгелов" поделилась с фанатами пикантными снимками

Новости шоу бизнеса: На странице артистки в Instagram появились яркие снимки, сделанные на модном одесском пляже "Ибица".

Участница популярного украинского дуэта "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с поклонниками пикантным фото и нарвалась на комплименты.

В кадре Вика запечатлена в желтом бикини, которое выгодно подчеркивает загар и достоинства ее фигуры.

"Так и хочется сейчас запеть "Ибица - и сердце стало биться чаще, и я вам всем желаю счастья". И с разбегу в море посла этих строк. Хотя Басков с Киркоровым для клипа выбрали другое место", - написала под снимками певица.

"Солнышко", "Яркая как всегда", "Богиня", "Идеальная", "Фото шикарные", - пишут поклонники в комментариях.

В Одессу Вика приехала не одна, а с коллегой по дуэту Славой Каминской. Вечером 21 июня "НеАнгелы" споют в клубе Ibiza.