Солистка "НеАнгелов" поделилась с фанатами пикантными снимками

Участница популярного украинского дуэта "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с поклонниками пикантным фото и нарвалась на комплименты.
В кадре Вика запечатлена в желтом бикини, которое выгодно подчеркивает загар и достоинства ее фигуры.
"Так и хочется сейчас запеть "Ибица - и сердце стало биться чаще, и я вам всем желаю счастья". И с разбегу в море посла этих строк. Хотя Басков с Киркоровым для клипа выбрали другое место", - написала под снимками певица.
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Так и хочется сейчас запеть «Ибица- и сердце стало биться чаще, и я вам всем желаю счастья». И с разбегу в море посла этих строк... (смотрим сторис) Хотя Басков с Киркоровым для клипа выбрали другое место. . P.S. А жёлтый цвет я особенно люблю летом. Купальник от @peony_store_kh
"Солнышко", "Яркая как всегда", "Богиня", "Идеальная", "Фото шикарные", - пишут поклонники в комментариях.
В Одессу Вика приехала не одна, а с коллегой по дуэту Славой Каминской. Вечером 21 июня "НеАнгелы" споют в клубе Ibiza.