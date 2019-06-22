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СМИ: Две звездных актрисы выйдут замуж в один день

СМИ: Две звездных актрисы выйдут замуж в один день
08:44 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Звезда "Людей Икс" Софи Тернер и звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц выбрали одну и ту же дату, чтобы узаконить отношения со своими возлюбленными.

Судя по данным западных СМИ, мы увидим две звездные свадьбы раньше, чем ожидали. 

23-летняя Софи Тернер и Джо Джонас вчера были замечены папарацци и очевидцами во Франции, где и планировали провести свадебную церемонию. Там же сейчас, если верить таблоидам, находятся 30-летняя Зои Кравиц с Карлом Глусманом. Звезда "Людей Икс" уже официально состоит в браке с музыкантом, поскольку влюбленные сыграли свадьбу в Лас-Вегасе в прошлом месяце, так что для них церемония — это возможность отметить торжество в кругу друзей и близких, которых не было во время регистрации отношений.

Что касается Кравиц, ходят слухи, что она уже официально стала женой Глусмана, но скрыла этот факт от широкой общественности. По словам инсайдеров, если свадьбы актрис действительно пройдут в один и тот же день, их нельзя будет спутать. "Джо и Софи хотят устроить огромную вечеринку с изощренным декором и по-настоящему диким тортом", — рассказал источник. В противовес им Зои и Карл отдают предпочтение более традиционной церемонии.

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Если свадьбы знаменитостей пройдут в одно и то же время, самый нелегкий выбор предстоит Джейсону Момоа. Актер является коллегой Софи по сериалу "Игра престолов" и приходится отчимом Зои с тех пор как женился на ее матери Лизе Боне.

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Свадьба, Знаменитости, Актрисы, Софи Тернер, Зои Кравиц.
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