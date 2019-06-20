Снова без Купера: Ирина Шейк на прогулке с дочерью

Новости шоу бизнеса: Похоже, после расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк взяла паузу в насыщенном рабочем графике и решила посвятить себя дочери.

Известная модель в очередной раз за несколько дней была замечена на прогулке с 2-летней дочерью Леей. Снова в стильном образе, и снова без Брэдли Купера.

Ранее Ирина Шейк тоже часто прогуливалась с дочерью, однако компанию девушкам всегда составлял отец 2-летней Леи Брэдли Купер. После новости о распаде звездной пары российская модель все чаще появляется на улицах Нью-Йорка и детских площадках только вдвоем с ребенком. Однако во время каждого выхода Ирина Шейк демонстрирует чувство стиля и доказывает, что для нее важно красиво выглядеть даже во время будничной прогулки.

Накануне Ирина Шейк предстала в кадре папарацци в резиновых сапогах от Chanel и модном тренче цвета хаки от любимого бренда Burberry. Стоит отметить, что под пальто у модели было черное мини-платье, а на лице традиционный аксессуар – солнцезащитные очки. 2-летняя Лея на прогулке была не менее стильной, чем ее знаменитая мама. На девочке было черное платье от Versace с юбкой плиссе и ярко-желтые резиновые сапоги.

Ранее, Ирина Шейк прогулялась по улицам Нью-Йорка с дочерью в платьях Burberry. И опять без знаменитого отца. Как настоящая мама, мировая модель прогулялась с дочерью по улицам города, позже они играли в песочнице, а потом катались на качелях.