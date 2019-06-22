Кит Харингтон завершил лечение в реабилитационной клинике

Новости шоу бизнеса: Папарацци несколько раз заставали его за прогулками по городу, но наконец звезда "Игры престолов" вернулся в Англию.

Прошел почти месяц с тех пор, как стало известно, что Кит Харингтон лег в оздоровительный центр в Коннектикуте.

На этой неделе фотографы встретили 32-летнего актера в северном районе Лондона со спортивной сумкой на плече и стаканом кофе. Вероятно, Харингтон продолжает придерживаться здорового образа жизни и посещает спортзал. Во всяком случае, судя по редким кадрам, Кит выглядит гораздо свежее и бодрее, чем раньше.

Неизвестно, когда актер выписался из реабилитационной клиники: ни он, ни его представители не дают на этот счет никаких комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @miarrencomet 21 Июн 2019 в 4:47 PDT

Напомним, в мае команда звезды сообщила СМИ, что Харингтон обратился к услугам оздоровительного центра Privé-Swiss, чтобы разобраться с проблемами личного характера, воспользовавшись перерывом в работе. Одни инсайдеры поделились информацией, что в перечень этих проблем входила не только депрессия, но и алкогольная зависимость.

Позже другие анонимные источники из съемочной группы шоу SNL заверили, что Кит покончил с выпивкой еще до того, как закончился сериал. Ходили также слухи о том, что актера насильно поместили в клинику, но эти домыслы опровергли папарацци, которые несколько раз заставали Харингтона за пределами центра.