Кит Харингтон завершил лечение в реабилитационной клинике

Прошел почти месяц с тех пор, как стало известно, что Кит Харингтон лег в оздоровительный центр в Коннектикуте.
На этой неделе фотографы встретили 32-летнего актера в северном районе Лондона со спортивной сумкой на плече и стаканом кофе. Вероятно, Харингтон продолжает придерживаться здорового образа жизни и посещает спортзал. Во всяком случае, судя по редким кадрам, Кит выглядит гораздо свежее и бодрее, чем раньше.
Неизвестно, когда актер выписался из реабилитационной клиники: ни он, ни его представители не дают на этот счет никаких комментариев.
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Kit Harington salió de rehabilitación. Al actor se le ha visto en las calles de Londres está semana, muy saludable, después de que se anunciara el ingreso a un centro de rehabilitación por causas de estrés y alcohol. #noticias #musica #entretenimiento #oktvlatino #kitharington #jonsnow #got
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Напомним, в мае команда звезды сообщила СМИ, что Харингтон обратился к услугам оздоровительного центра Privé-Swiss, чтобы разобраться с проблемами личного характера, воспользовавшись перерывом в работе. Одни инсайдеры поделились информацией, что в перечень этих проблем входила не только депрессия, но и алкогольная зависимость.
Позже другие анонимные источники из съемочной группы шоу SNL заверили, что Кит покончил с выпивкой еще до того, как закончился сериал. Ходили также слухи о том, что актера насильно поместили в клинику, но эти домыслы опровергли папарацци, которые несколько раз заставали Харингтона за пределами центра.