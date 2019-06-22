Сергею Притуле – 38: что известно о жизни и творчестве шоумена

Новости шоу бизнеса: Популярный телеведущий, основатель юмористического проекта "Вар'яти-шоу", волонтер, кандидат в народные депутаты и звездный отец – это далеко не все амплуа, которые успешно сумел реализовать шоумен.

Вероятно, имя Сергея Притулы известно каждому украинцу. Кто-то любит смотреть телепередачи с его участием, кто-то ежедневно читает его блог в соцсетях, а другие – восхищаются волонтерской деятельностью шоумена. В день рождения знаменитого украинца LifeStyle 24 решил вспомнить самые интересные факты из его жизни, которые потрясут каждого.

Жизнь Сергея Притулы задолго до славы

Всем известно, что Сергей Притула сейчас является одним из самых успешных телеведущих страны. Программы с его участием транслируют на ведущих телеканалах, а от его шуток не могут сдержать улыбки даже самые серьезные люди. Однако такой бешеный успех – это результат более 15 лет упорного труда.

Родился Сергей Притула в городке Збараж на Тернопольщине. К образованию шоумен относился очень ответственно, поэтому в 1997 году защищал свою научную работу в Малой академии наук, где занял второе место.

Сразу после завершения школы Сергей Притула поступил в Тернопольскую академию народного хозяйства.

Открыл новую страницу в общении с женщинами и, выслушав мамино "куда тебе в Киев, ты же там пропадешь!" – поступил в Тернопольскую академию народного хозяйства. Оказаться в большом городе, где тебя никто не знает, – что может быть лучше? – с юмором вспоминал Сергей Притула в автобиографии.

Студенческая жизнь помогла будущему телеведущему едва ли не впервые покорить сцену. Сергей Притула выступал в тернопольской команде "КВН" и, видимо, уже тогда задумывался о дальнейшей карьере.

Творческий замысел прервала поездка в Лондон, где шоумен оплатил курс обучения в одном из британских колледжей. И ожидания от зарубежной системы образования не оправдались: в автобиографии Сергей Притула вспоминал, что "с потолков на головы студентам падала штукатурка, а уровень преподавания был ниже, чем ожидалось".

Вернуться в родной Тернополь сразу украинец не смог, поэтому нашел для себя работу в Лондоне. За короткое время Сергей Притула был и строителем, и грузчиком, и официантом, и даже помощником шеф-повара.

Уже после возвращения в Украину Сергей Притула решил постепенно и настойчиво покорять шоу-бизнес. Сначала зажигательный шоумен устроился на работу на тернопольскую радиостанцию, где и почувствовал первые минуты славы.

Я ехал в маршрутке в Тернополе и люди, которые сидели спиной ко мне, вернулись и сказали: "О, это вы?". Меня тогда в лицо никто не знал, я работал на радио, но люди идентифицировали мой голос. Это было интересно, – рассказал Сергей Притула в программе "Слава+".

Первые проявления славы стали только отличной мотивацией для телеведущего. Уже в 2004 году Сергей Притула прошел кастинг на программу "Было ваше – стало наше" и занял место телеведущего.

Успех Сергея Притулы

В моем случае путь к славе был достаточно долгим и тернистым. Не было какого-то большого взрыва в один прекрасный день, а скорее был снежный ком, который катился, и в какой-то момент набрал такой критической массы, что не замечать его стало невозможно, – рассказал Сергей Притула.

Первым пиком его популярности был 2008 год. Тогда Сергей Притула вел совместно с Ольгой Фреймут и Александром Педаном утреннее шоу "Подъем". В то же время на телеэкранах стартовала юмористическая "Файна Юкрайна", которая сразу же получила немалую популярность среди зрителей, и новый сезон отечественного Сomedy Club. Успешные проекты мгновенно принесли Сергею Притуле славу, а украинцы уже узнавали шоумена на улице.

Сам телеведущий с юмором вспоминает, что тогда его часто путали с футболистом Артемом Милевским и певцом Виталием Козловским. Но в любом случае Сергей Притула радостно общался с первыми поклонниками.

После большого прорыва телеведущему начали предлагать рейтинговые программы, в которых он с легкостью показывал свою харизму и ораторское мастерство. "Украина слезам не верит", "Сделай мне смешно", "Пой, если сможешь", "Кто сверху?", "КабриоЛито", "Педан-Притула Шоу", "Страсти за Ревизором", "СуперИнтуиция", Нацотбор Евровидение – таким потрясающим списком может похвастаться Сергей Притула. При этом шоумен заявляет, что в каждой телепередаче зритель может увидеть его настоящего, ведь играть здесь нужно только себя.

Я очень радость в жизни, что мне не приходится играть на телевидении того, кем я не являюсь. То есть мое эфирное его – это гипертрофированная часть того, какой я есть на самом деле, – поделился Сергей Притула.

Но несмотря на столь впечатляющее количество шоу телеведущий имеет особый проект, которому посвятил несколько лет своей жизни. Речь идет о знаменитых "Варьяты-шоу", учредителем которых является Сергей Притула.

Сейчас телеведущий счастливо женат на Екатерине Сопельник. С красавицей Сергей Притула познакомился на работе, когда еще был женат. Тогда Екатерина работала в программе "Подъем" и впоследствии была частью "Варьяты-шоу". Однако романтические отношения у них появились значительно позже.

По словам Сергея Притулы, ключевым фактором, который стимулировал его создать с Екатериной семью, были ее особые отношения с сыном Дмитрием. Мальчик, который остался жить со звездным отцом, стал лучшим другом для нее.

"Видимо, весомым аргументом для бракосочетания стали не только чувства, взаимопонимание, но и то, что мой сын Дмитрий и Катя стали хорошими друзьями. Он может бояться разочаровать меня, потому что знает, что может быть какое-то наказание. Но я знаю, как он боится разочаровать Катю, потому что это так, как лучшему другу нож в спину засунуть", – поделился Сергей Притула.

Сейчас Сергей Притула – не только знаменитый шоумен, но и замечательный отец для двух детей. Он может спать меньше, чем 5 часов в сутки, чтобы успеть уделить время не только телепроектам, но и любимой жене и дочери Соломие и сыну Дмитрию. И это ему успешно удается!