Ольга Сумская вспомнила детство и показала редкие архивые фото

Новости шоу бизнеса: Маленькая Оля на снимках - школьница, которая вместе с другими детьми отдыхает в пионерлагере на Азовском море в Бердянске.

Украинская актриса Ольга Сумская порадовала фанатов фотографиями из детства.

Украинская актриса Ольга Сумская в свои 52 года не может не радовать поклонников. Несмотря на довольно почтенный возраст, Народная артистка Украины продолжает радовать фанов цветущим видом. Она активно ведет свои странички в социальных сетях, где показывает снимки из обычной жизни, селфи, фотографии с мужем и детьми, а также кадры с выступлений на театральной сцене.

Вчера, 21 июня, Ольга Сумская опубликовала в своем Instagram редкие архивные фото. На них будущая Народная артистка Украины запечатлена еще в совсем юном возрасте.

"В дитинстві я частіше була на морі, ніж зараз. Могла не вилазити з нього цілий день… Батьки віддавали мене до піонертаборів біля Азовського моря у Бердянську, бо жили ми тоді у Запоріжжі, а це поряд. Тато і мама на гастролях, а я в таборі або в селі. Такими зазвичай були мої літні канікули… Це сьогодні діти відпочивають, де захочуть, а тоді було так, як батьки скажуть і ніяких мобілок, писали листи, а я чекала цих листів, як чогось найдорожчого в світі. І досі їх зберігаю… А якими були ваші канікули, друзі?Цікаво, може хтось пам’ятає ці піонерські табори?" — написала под снимками артистка.