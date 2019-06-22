Ольга Сумская вспомнила детство и показала редкие архивые фото

Украинская актриса Ольга Сумская порадовала фанатов фотографиями из детства.
Украинская актриса Ольга Сумская в свои 52 года не может не радовать поклонников. Несмотря на довольно почтенный возраст, Народная артистка Украины продолжает радовать фанов цветущим видом. Она активно ведет свои странички в социальных сетях, где показывает снимки из обычной жизни, селфи, фотографии с мужем и детьми, а также кадры с выступлений на театральной сцене.
Вчера, 21 июня, Ольга Сумская опубликовала в своем Instagram редкие архивные фото. На них будущая Народная артистка Украины запечатлена еще в совсем юном возрасте.
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В дитинстві я частіше була на морі,ніж зараз.Могла не вилазити з нього цілий день... Батьки віддавали мене до піонер-таборів біля Азовського моря у Бердянську,бо жили ми тоді у Запоріжжі ,а це поряд.Тато і мама на гастролях,а я в таборі,або в селі.Такими зазвичай були мої літні канікули...Це сьогодні діти відпочивають де захочуть,а тоді було так,як батьки скажуть і ніяких мобілок,писали листи,а я чекала цих листів,як чогось найдорожчого в світі.І досі їх зберігаю... А якими були ваші канікули ,друзі?Цікаво,може хтось пам’ятає ці піонерські табори?
"В дитинстві я частіше була на морі, ніж зараз. Могла не вилазити з нього цілий день… Батьки віддавали мене до піонертаборів біля Азовського моря у Бердянську, бо жили ми тоді у Запоріжжі, а це поряд. Тато і мама на гастролях, а я в таборі або в селі. Такими зазвичай були мої літні канікули… Це сьогодні діти відпочивають, де захочуть, а тоді було так, як батьки скажуть і ніяких мобілок, писали листи, а я чекала цих листів, як чогось найдорожчого в світі. І досі їх зберігаю… А якими були ваші канікули, друзі?Цікаво, може хтось пам’ятає ці піонерські табори?" — написала под снимками артистка.