Улыбающаяся Джамала растрогала поклонников фото с сыном

Новости шоу бизнеса: На днях Джамала опубликовала в своем Instagram новый снимок с Эмиром-Рахманом.

Украинская певица Джамала опубликовала в своем Instagram новый снимок с сыном Эмиром-Рахманом.

Певица Джамала — настоящая любимица украинской публики. После победы на Евровидении 2016 она постоянно находится в центре общественного внимания, а после рождения сына Эмира-Рахмана ее как будто бы стали любить еще больше. Джамала редко делится снимками с семьей в своем Instagram, но недавно привела своего годовалого сына на съемки шоу Голос. Діти, которые проходили весной этого года.

На фото мама и сын запечатлены в лавандовом поле, которое находится под Киевом. На фото Джа веселится со своим малышом и оба выглядят очень счастливыми и спокойными.

"Так інколи хочеться повернутися у своє дитинство. Знову зловити на шкірі тепле морське повітря, відчути запах квітучого граната та кипариса. Друзі, а з чим у вас асоціюється дитинство, що змушує вас поринати у спогади?" — спросила у подписчиков Джамала.

Они принялись охотно отвечать любимой исполнительнице: "Я выросла в тайге Родители работали в леспромхозе в Сибири А мы весь день на природе Летом на речке или в лесу грибы, ягоды", "Цвітіння липи, вздовж Потьомкінських доріг", "Хутір, квітнуть вишні і бабуся пече в печі пиріжки. Аромат свіжеспеченого тіста та весняних квітів, затишок домівки і щира любов рідних", "Крым. Море".