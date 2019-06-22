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"Икона стиля": Меган Маркл претендует на престижную награду

"Икона стиля": Меган Маркл претендует на престижную награду
11:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: На светское мероприятие будет приглашено немало знаменитостей, в частности, представителей королевской семьи, так как они очень влияют на модную индустрию и тоже диктуют тренды.

Экс-актриса Меган Маркл после замужества с принцем Гарри получила мировую известность. Каждый ее выход тщательно рассматривают журналисты и модные критики, а ее элегантными образами восхищаются миллионы поклонников. Именно поэтому герцогиня Сассекская стала одной из претенденток на победу в World Fashion Award 2019.

Как сообщает британский Cosmopolitan, Меган Маркл номинирована в категории "Икона стиля". За престижную награду World Fashion Award 2019 также поборются такие знаменитые красавицы, как Наоми Кэмпбелл, Рианна, Виктория Бекхэм, Ким Кардашян, Вивьен Вествуд, Дженнифер Лопес и Приянка Чопра.

Торжественная церемония отгремит 18 сентября 2019 года в отеле The Savoy, в Лондоне. Звезды примут участие в благотворительном сборе средств для фонда Diamonds Children’s, который помогает построить дома для людей, пострадавших от наводнений в Восточной Африке.

Официально: Принц Гарри и Меган Маркл покинули благотворительный фонд Уильяма и Кейт

Известно, что победителей World Fashion Awards 2019 будут выбирать пользователи сети, которые отдадут свой голос за фаворитов. В то же время организаторы церемонии уверяют, что голосование будет проводиться только при предварительной регистрации. чтобы избежать каких-либо фальсификаций.

Очевидно, что Меган Маркл имеет немалую поддержку от британцев, поэтому является одной из главных претенденток на победу. Этим она обязана команде стилистов, которые тщательно подбирают ее гардероб. Кроме этого, именно благодаря своему безупречному образу герцогиня Сассекская стала приглашенным редактором популярного журнала Vogue.

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Знаменитости, Королевская семья, Премии, Меган Маркл.
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