Скачать
Суббота, 22.06.2019
Зеленский в День скорби: Война приносит только кровь, горе и страдания
Зеленский в День скорби: Война приносит только кровь, горе и страдания
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Европейские игры: сегодня разыграют первые медали
Европейские игры: сегодня разыграют первые медали
Лучшие поздравления с Выпускным 2019 от родителей
Лучшие поздравления с Выпускным 2019 от родителей

Супруга Григория Решетника восхитила горячим фото с отдыха

Супруга Григория Решетника восхитила горячим фото с отдыха
11:58 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Жена Григория Решетника опубликовала пикантные снимки с пляжа в своем Instagram.

Супруга ведущего романтического реалити "Холостяк" Григория Решетника опубликовала снимок с пляжного отдыха, на котором позирует в одном купальнике.

Знаменитый украинский телеведущий Григорий Решетник, известный по проекту "Холостяк", уже 8 лет состоит в официальном браке с журналисткой Кристиной. В октябре 2018 года пара отметила годовщину. Вместе они воспитывают двоих детей: старшего Ваню и младшего Диму. Однако семейная жизнь никак не повлияла на романтические отношения между супругами. Об этом красноречиво говорят фотографии Кристины Решетник, на которым она в буквальном смысле светится от счастья.

Так, недавно звездная пара в очередной раз летала на отдых. В кадре девушка позирует в одном купальнике на фоне прекрасного пляжного пейзажа. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Спекотний червень

Публикация от Кристина Решетник (@kristina_reshetnik)

Солистка "НеАнгелов" поделилась с фанатами пикантными снимками

"Жаркий июнь", — подписала фото Кристина.

Поклонники оценили стройные ноги и роскошные золотистые локоны супруги телеведущего. В комментариях ее засыпали комплиментами.

"Что за секси бейби", "Вы красавица!", "Очень хорошо выглядишь, очаровательная", "Невероятно красивая женщина", "Наверное, потому что на всех фото вы улыбаетесь, как всегда выглядите прекрасно", — пишут в Сети.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отдых, Знаменитости, Фото с отдыха, Кристина Решетник, Григорий Решеник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 22 июня - Кириллов день
03 ЦИК зарегистрировала 184 кандидатов-мажоритарщиков
04 Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
05 Федецкий идет в депутаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В двух областях Украины остаются подтопленными 50 домохозяйств
В Украине остаются подтопленными 50 домохозяйств
В Киеве временно закроют три центральные станции метро
В Киеве временно закроют три центральные станции метро
Запад накроют дожди, а на востоке воздух прогреется до +34°: погода на 23 июня
Погода на 23 июня
Улыбающаяся Джамала растрогала поклонников фото с сыном
Улыбающаяся Джамала растрогала поклонников фото с сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь