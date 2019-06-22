Супруга Григория Решетника восхитила горячим фото с отдыха

Новости шоу бизнеса: Жена Григория Решетника опубликовала пикантные снимки с пляжа в своем Instagram.

Супруга ведущего романтического реалити "Холостяк" Григория Решетника опубликовала снимок с пляжного отдыха, на котором позирует в одном купальнике.

Знаменитый украинский телеведущий Григорий Решетник, известный по проекту "Холостяк", уже 8 лет состоит в официальном браке с журналисткой Кристиной. В октябре 2018 года пара отметила годовщину. Вместе они воспитывают двоих детей: старшего Ваню и младшего Диму. Однако семейная жизнь никак не повлияла на романтические отношения между супругами. Об этом красноречиво говорят фотографии Кристины Решетник, на которым она в буквальном смысле светится от счастья.

Так, недавно звездная пара в очередной раз летала на отдых. В кадре девушка позирует в одном купальнике на фоне прекрасного пляжного пейзажа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Спекотний червень Публикация от Кристина Решетник (@kristina_reshetnik) 21 Июн 2019 в 9:39 PDT

"Жаркий июнь", — подписала фото Кристина.

Поклонники оценили стройные ноги и роскошные золотистые локоны супруги телеведущего. В комментариях ее засыпали комплиментами.

"Что за секси бейби", "Вы красавица!", "Очень хорошо выглядишь, очаровательная", "Невероятно красивая женщина", "Наверное, потому что на всех фото вы улыбаетесь, как всегда выглядите прекрасно", — пишут в Сети.