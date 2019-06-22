Алина Гросу шокировала фанатов своим видом

Новости шоу бизнеса: Новое фото уже замужней Алины Гросу заставило поклонников не на шутку занервничать.

Певица Алина Гросу, которая недавно вышла замуж, обеспокоила поклонников погрустневшим внешним видом.

В субботу, 1 июня, Алина Гросу официально вышла замуж. Певица расписалась со своим избранником Александра и поменяла статус "невесты" на "жену". Пара снялась в романтичной фотосессии на фоне роскошного пейзажа. Гросу позировала в длинном белом платье с открытыми плечами, а жених — в классическом черном костюме.

Сама свадебная церемония состоится позже. По словам крестной невесты Ирины Билык, торжество запланировано на конец июня 2019 года. Праздник состоится в одном из самых красивых городов мира — Венеции (Италия).

Девушка опубликовала снимок, на котором у нее очень грустное лицо. Потухший взгляд певицы вызвал бурное обсуждение в Сети. Многие решили, что Гросу разочаровалась в семейной жизни.

Алину Гросу засыпали комментариями.

"Взгляд потухший какой-то", "Почему даже тогда,когда у тебя максимально надменное лицо а-ля "че тебе надобно?", ты все равно остаёшься красоткой?", "Перекуси хоть что-то, не то в обморок упадешь", "Сильно похудела", "Выглядишь очень грустной.. У тебя все хорошо?" — пишут в Сети.