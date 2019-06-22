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Бывшая жена Брэдли Купера рассказала о его непростом характере

Бывшая жена Брэдли Купера рассказала о его непростом характере
16:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 46-летняя актриса Дженнифер Эспозито, которая всего год прожила в браке с Брэдли Купером, достаточно негативно рассказывает об отношениях с ним.

Личная жизнь голливудского актера Брэдли Купера стала едва ли не самой обсуждаемой темой в Голливуде. После его заявления о разрыве отношений с моделью Ириной Шейк, в сети уже заговорили о романе с Леди Гагой. А вот экс-жена ловеласа Дженнифер Эспозито решила рассказать всем о его непростом характере.

Звезда решила написать книгу, в которой рассказала о своей личной жизни, в частности, о романе с голливудским красавцем. В мемуарах она заявила, что Брэдли Купер – прекрасный манипулятор, передает Mirror.

Он был забавным, хитрым, самоуверенным, гордым мужем и отличным манипулятором. У него есть злая и подлая сторона характера. Никогда не знаешь, когда она проявится, поскольку настроение Брэдли может меняться очень быстро, – рассказала Дженнифер Эспозито.

Кроме этого, актриса заявила, что перед свадьбой с Брэдли Купером в 2006 году она долго колебалась, так как увидела "целый ряд предупредительных красных флагов". Дженнифер Эспозито до последнего не знала, решится ли пойти к алтарю с актером, однако все же сделала это. Всего за несколько месяцев она увидела, что эти отношения были нездоровыми, а Брэдли Купер неожиданно расторг брак. 

Леди Гага принялась утешать Брэдли Купера после его разрыва с Ириной Шейк

"Я стала очень грустной, и чувствовала себя одиноко... Далее все произошло внезапно, грубо, и с точным бездушием, которого и стоило ждать от него", – рассказала о разводе Дженнифер Эспозито.

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Характер, Брэдли Купер, Знаменитости, Бывшая жена Брэдли Купера.
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