Бывшая жена Брэдли Купера рассказала о его непростом характере

Новости шоу бизнеса: 46-летняя актриса Дженнифер Эспозито, которая всего год прожила в браке с Брэдли Купером, достаточно негативно рассказывает об отношениях с ним.

Личная жизнь голливудского актера Брэдли Купера стала едва ли не самой обсуждаемой темой в Голливуде. После его заявления о разрыве отношений с моделью Ириной Шейк, в сети уже заговорили о романе с Леди Гагой. А вот экс-жена ловеласа Дженнифер Эспозито решила рассказать всем о его непростом характере.

Звезда решила написать книгу, в которой рассказала о своей личной жизни, в частности, о романе с голливудским красавцем. В мемуарах она заявила, что Брэдли Купер – прекрасный манипулятор, передает Mirror.

Он был забавным, хитрым, самоуверенным, гордым мужем и отличным манипулятором. У него есть злая и подлая сторона характера. Никогда не знаешь, когда она проявится, поскольку настроение Брэдли может меняться очень быстро, – рассказала Дженнифер Эспозито.

Кроме этого, актриса заявила, что перед свадьбой с Брэдли Купером в 2006 году она долго колебалась, так как увидела "целый ряд предупредительных красных флагов". Дженнифер Эспозито до последнего не знала, решится ли пойти к алтарю с актером, однако все же сделала это. Всего за несколько месяцев она увидела, что эти отношения были нездоровыми, а Брэдли Купер неожиданно расторг брак.

"Я стала очень грустной, и чувствовала себя одиноко... Далее все произошло внезапно, грубо, и с точным бездушием, которого и стоило ждать от него", – рассказала о разводе Дженнифер Эспозито.