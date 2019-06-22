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Мелания Трамп побывала на пикнике конгресса: наряд первой леди

Мелания Трамп побывала на пикнике конгресса: наряд первой леди
16:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Первая леди США Мелания Трамп поразила своим безупречным образом.

Супруга президента пришла на ежегодный пикник в эффектном летнем платье, дополнив его поясом.

Хотя общественность несколько критикует Дональда Трампа за его политические решения, однако первая леди всегда получает восторженные отзывы. Все потому, что очаровательная Мелания тщательно выполняет свои обязанности и всегда выглядит сдержанно и элегантно. В то же время она не отказывается от американских традиций по празднованию памятных или религиозных дат.

Так 21 июня Мелания Трамп организовала в Белом доме ежегодный пикник конгресса. Такую неформальную встречу с политиками и их родными начали проводить еще во времена Франклина Рузвельта. Не нарушили традиции и в 2019-м.

Для особого события первая леди США выбрала сдержанное платье от Gabriela Hearst. Стройную талию Мелания решила подчеркнуть белым широким ремнем. Свой образ представитель Белого дома дополнила любимыми туфлями-лодочками, которые добавили элегантности ее виду.

"Замечательный вечер в южном дворе Белого дома. Спасибо членам Конгресса и их семьям, которые присоединились к нам на традиционном пикнике, что ознаменует начало лета!" – написала Мелания Трамп в сети.

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Перед неофициальной частью встречи президент и первая леди провели важную встречу в Овальном кабинете резиденции. С сенаторами они обсудили подготовку к сезону ураганов, которые в 2018 году нанесли немало убытков стране. Фото с этой важной встречи тоже попали в блог Мелании Трамп.

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Стиль, Наряд, Первая Леди, Первая леди США, Look, Мелания Трамп.
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