Скачать
Суббота, 22.06.2019
Загрязненный воздух в Киеве: когда в столице можно будет дышать
Загрязненный воздух в Киеве: когда в столице можно будет дышать
Еще четыре прихода УПЦ МП перешли в ПЦУ
Еще четыре прихода УПЦ МП перешли в ПЦУ
Европейские игры: украинские самбисты вышли в три финала
Европейские игры: украинские самбисты вышли в три финала
Чендлер изменился: Мэттью Перри ужаснул фанатов неопрятным видом
Чендлер изменился: Мэттью Перри ужаснул фанатов

"Тайный поклонник": Анна Седокова заинтриговала фанатов

"Тайный поклонник": Анна Седокова заинтриговала фанатов
19:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинской певице Анне Седоковой подарили огромный букет алых роз.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась подарком от тайного поклонника.

В своем Instagram-аккаунте певица поделилась новым фото. Седокова позирует, раздвинув ноги, с огромным букетом алых роз.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Обожаю утренние сюрпризы, но и вечерние люблю Обожаю тайных секретных поклонников и мужчин, которые дарят цветы . По букету всегда ясно, какой у мужчины размер . Личности ) И масштаб. И те, кто там что-то говорит про то , что цветы никогда не дарю, это фигня и они вянут. Это у вас там что-то вянет , а у тех, кто дарит девочкам цветы, всегда цветёт Девочки, ведь правда ? Кто со мной согласен ставим в коментах Пусть увидят

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Обожаю утренние сюрпризы, но и вечерние люблю. Обожаю тайных секретных поклонников и мужчин, которые дарят цветы. По букету всегда ясно, какой у мужчины размер. Личности. И масштаб. И те, кто там что-то говорит про то, что цветы никогда не дарю, это фигня и они вянут. Это у вас там что-то вянет, а у тех, кто дарит девочкам цветы, всегда цветет", - написала под снимком Анна.

Алина Гросу шокировала фанатов своим видом

"Причем не важен размер подаренного букета, водно внимание и желание сделать любимой приятное", "Можно мне тоже пару тайных поклонников, чтобы муж взбодрился", "Правильные слова, безусловно, Анюта !!!! Ты супер!!!", "Полностью согласна", - пишут поклонники в комментариях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Седокова, Звезды, Певица, Украинская певица, Instagram звезд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 22 июня - Кириллов день
03 Экранный Валерий Легасов откровенно рассказал о съемках "Чернобыля"
04 Запад накроют дожди, а на востоке воздух прогреется до +34°: погода на 23 июня
05 Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп: Мы введем дополнительные санкции против Ирана
Трамп: Мы введем дополнительные санкции против Ирана
В Мариуполе засудили информатора &quot;ДНР&quot;
В Мариуполе засудили информатора "ДНР"
В Украине сегодня в День скорби чтят память жертв Второй мировой войны
В Украине сегодня День скорби и чествования памяти
Мелания Трамп побывала на пикнике конгресса: наряд первой леди
Мелания Трамп побывала на пикнике конгресса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь