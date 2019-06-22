"Тайный поклонник": Анна Седокова заинтриговала фанатов

Новости шоу бизнеса: Украинской певице Анне Седоковой подарили огромный букет алых роз.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась подарком от тайного поклонника.

В своем Instagram-аккаунте певица поделилась новым фото. Седокова позирует, раздвинув ноги, с огромным букетом алых роз.

"Обожаю утренние сюрпризы, но и вечерние люблю. Обожаю тайных секретных поклонников и мужчин, которые дарят цветы. По букету всегда ясно, какой у мужчины размер. Личности. И масштаб. И те, кто там что-то говорит про то, что цветы никогда не дарю, это фигня и они вянут. Это у вас там что-то вянет, а у тех, кто дарит девочкам цветы, всегда цветет", - написала под снимком Анна.

"Причем не важен размер подаренного букета, водно внимание и желание сделать любимой приятное", "Можно мне тоже пару тайных поклонников, чтобы муж взбодрился", "Правильные слова, безусловно, Анюта !!!! Ты супер!!!", "Полностью согласна", - пишут поклонники в комментариях.